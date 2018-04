Ministrstvo bo nabavilo več kot 4000 ton hrane

Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas bosta hrano najbolj ogroženim razdeljevala vse leto.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo s sredstvi iz operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim nabavilo več kot 4000 ton različnih prehranskih izdelkov. Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas bosta to hrano ljudem razdeljevala vse leto, piše na spletni strani ministrstva.

Poleg tega bosta organizaciji prejemnikom pomoči nudili tudi različne aktivnosti, ki krepijo njihove socialne veščine in jim pomagajo k boljši socialni vključenosti. Prve dobave v skladišča Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas so se začele že v januarju, še piše na spletni strani ministrstva.

Sicer pa ministrstvo pomoč skupaj z Rdečim križem Slovenije in Slovensko karitas materialno in socialno ogroženim nudi že vse od decembra 2014. Doslej so razdelili približno 12.000 ton hrane. Pakete s hrano prejme na leto približno 180.000 najbolj ogroženih ljudi na več kot 370 razdelnih mestih po vsej državi.

Tretjina prejemnikov hrane je bila vključena tudi v različne aktivnosti, ki prispevajo k njihovi boljši socialni vključenosti, kot so na primer svetovanje, delavnice, programi za krepitev socialnih veščin.

Evropska komisija je Slovenijo prepoznala kot primer dobre prakse pri izvajanju teh aktivnosti ter Slovensko karitas in Rdeči križ Slovenije povabila na srečanje humanitarnih organizacij v Bruselj, na katerem sta predstavili svoje delo. Projekt razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov pa je kot primer dobre prakse predstavljen tudi v brošuri, ki jo je komisija izdala v okviru sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, so še zapisali na ministrstvu.