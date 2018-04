Mladenka svetlih las je inšpektorjeva vaba

Trbovlje – Celjski tržni inšpektor je uporabil nenavadno prakso nadzora nad prodajo tobačnih izdelkov mladoletnim. Na limanice dolgolasi lepotici so se ujeli številni prodajalci. Ne da bi podvomili o njeni starosti, so ji prodali zavojček cigaret, lahkovernost pa jih je nato stala več tisoč evrov. Dekle, do polnoletnosti ji je manjkalo le nekaj mesecev, je bilo inšpektorjeva vaba.

Trafikantke, trgovke v večjem trgovskem centru v Zasavju in nekaj zaposlenih na bencinskih črpalkah je zaupalo lastni presoji, da je urejena mlada ženska dovolj stara, da ji smejo brez preverjanja njene starosti prodati cigarete. A kmalu so ugotovili, da je mladenka spremljevalka tržnega inšpektorja in da ji do polnoletnosti manjka še šest mesecev. A takšno »inšpektorja nevredno delovanje pod krinko«, kakor je ogorčen dejal eden oglobljenih, ki noče biti imenovan, je očitno povsem zakonito. Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica, je za Delo potrdila, da novi zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTPI) inšpektorjem pri opravljanju nadzora nad prepovedjo prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, dovoljuje tudi sodelovanje z mladoletnimi.

Ti za »angažma« potrebujejo privoljenje staršev, naš sogovornik pa se sprašuje, ali inšpektorat v pogodbi izrecno navede tudi, da bodo morali pomagati pri »zavajanju podjetnikov«. »Nisem prepričan, da bi v tem primeru vsi starši privolili, da njihovi najstniki služijo z norčevanjem iz drugih,« dodaja.

Globa do 33.000 evrov

»Sredi dopoldneva je v lokal vstopila samozavestna mlada ženska, urejena, s sončnimi očali in s torbico v rokah, kakršna za najstnice ni ravno običajna. Prišla je ob uri, ko je večina najstnikov v šoli. Kupila je cigarete in žvečilni gumi. Nobene živčnosti ni kazala,« se spominja prodajalka z večdesetletnimi izkušnjami, ki nam je zatrdila, da do zdaj ni plačala še nobene globe. Poleg tega je lokal na lokaciji, kamor najstniki zaradi oddaljenosti od središča mesta ne zahajajo. »Ko je plačala, je ob pultu, kot bi zrastel iz tal, že stal tudi možakar, se identificiral za tržnega inšpektorja in začel pisati zapisnik o prekršku,« pravi šokirana prodajalka. Povedal ji je, da je cigarete prodala mladoletni osebi, ne da bi se prepričala o njeni starosti. Mladenka je tačas mirno odšla iz lokala in šele pregled posnetka varnostnih kamer je pokazal, da se je »inšpektorski par pod krinko« pred lokal pripeljal skupaj. V zapisniku je bilo navedeno, da bo šele septembra dopolnila osemnajst let ... Globa, ki jo v takšnih primerih predpisuje ZOUTPI, je za pravno osebo od 4000 do 33.000 evrov, za odgovorno osebo pa od 800 do 2000 evrov.

Lani so tržni inšpektorji opravili 579 pregledov prodaje tobačnih izdelkov mladoletnim osebam in objave prepovedi njihove prodaje, kršitve pa so ugotovili v dveh primerih in v obeh kršitelje tudi oglobili. A inšpektorji še niso izkoristili določbe novega zakona, ki velja od marca lani in ki jim omogoča sodelovanje z osebo, mlajšo od 18 let. V Sloveniji začne po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje pred 18. letom kaditi okoli tri četrtine kadilcev, med največjimi kršitelji – prodajalci cigaret – pa je bil leta 2015 Petrol, ki so mu izrekli za 282.000 evrov glob.

Na inšpektoratu skrivnostni

Kako inšpektorat, ki na svoji spletni strani trgovce opozarja na spletne prevare, na lažne popuste spletnih goljufov in na prirejene oziroma lažne ankete, išče sodelavce, ki bodo pripravljeni na takšen način odkrivati prekrškarje med trgovci, Grlićeva noče razkriti. Prav tako ne njihovega zaslužka in zanimanja mladih za takšno delo. Zato pa hiter izračun pokaže, da lahko zavojček cigaret za približno štiri evre, če je prodan mladoletnici, odgovorno osebo stane toliko, kot bi jo ob neto plačilu 3,90 evra na uro stal študent za ves čas poletnih počitnic.



Če so tržni inšpektorji v zadnjih letih prodajalcem cigaret za nedovoljeno oglaševanje in prodajo tobačnih izdelkov izrekali tudi za milijon evrov glob na leto, ugotavljajo, da je bilo od februarja lani, ko je začel veljati nov ZOUTPI, pri oglaševanju tobačnih izdelkov kršitev precej manj. Lani so inšpektorji izrekli štirinajst opozoril in izdali deset upravnih odločb o prepovedi nedovoljenega oglaševanja tobaka in tobačnih izdelkov. Proti kršiteljem pa so izrekli petnajst opozoril, izdali šest opominov in 23 prekrškovnih odločb.