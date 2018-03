Mladi z izkušnjami v tujini lažje spreminjajo svet

Cerklje na Gorenjskem - Slovenija je večja od svojih meja, meni dr. Jure Leskovec, predsednik upravnega odbora Ameriško slovenske izobraževalne fundacije (ASEF). Letos bo okoli dvajsetim perspektivnim študentom v Sloveniji omogočila povezovanje z najboljšimi predavatelji slovenskih korenin v tujini.



Izbrani študenti s slovenskih univerz bodo lahko nekaj tednov gostovali na nekaterih uglednih univerzah v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji. Pri delu jih bo mentoriral eden od 25 slovenskih profesorjev, ki delujejo v tujini. Prav tako bo fundacija omogočila izmenjavo približno dvajsetim tujim študentom slovenskega rodu, ki se bodo želeli izpolnjevati v Sloveniji. »Mladi bodo lahko tako še bolj razvili svoje potenciale in se povezali s Slovenci po svetu,« pojasnjuje Jure Leskovec, redni profesor na prestižni univerzi v Stanfordu. Medtem ko se lahko slovenski študenti, ki si želijo v tujino spet prijavijo naslednje leto, se lahko tisti, ki želijo v Slovenijo, prek spletne strani prijavijo do prvega maja.



Dobre izkušnje



Fundacija je v štirih letih delovanja s pomočjo donacij okoli tridesetim najbolj perspektivnim študentom s slovenskih univerz z različnih področjih omogočila izmenjavo v tujini. Pred dvema letoma so izbrali tudi diplomanta računalništva in matematike 22-letnega Vida Kocijana, ki se je 10 tednov na Stanfordu pod okriljem Jureta Leskovca ukvarjal z umetno inteligenco. »Poleg teoretičnega znanja sem vzpostavil stike z najboljšimi raziskovalci z najbolj elitnih univerz na svetu. Dobil sem izkušnjo, kako je videti raziskovalno delo v tujini,« je povedal. Izmenjava mu je pomagala, da se je uspešno odločil za vpis na magistrski študij računalništva na univerzi v Oxfordu.



Beg možganov



ASEF je letos podprl urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu s sredstvi v višini 85.000 evrov. S tem si prizadevajo ohraniti slovenstvo in krepijo sodelovanje med ustanovami, je povedal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. »Prejšnje generacije so šle v svet s trebuhom za kruhom in tam ostale. Nove generacije imajo več priložnosti, da gredo v svet po znanje, nato pa se v Slovenijo vrnejo,« je še povedal.

Ko se mladi z novim načinom razmišljanja iz tujine vrnejo v Slovenijo, s pridobljenim znanjem obogatijo kulturni, gospodarski in izobraževalni prostor Slovenije, meni Jure Leskovec.







Jure Leskovec Foto: Tomi Lombar/Delo

»Ljudje, ki smo šli v tujino, svoje države nismo zapustili. Slovenija je večja od svojih meja,« je povedal. Ravno zato bi po njegovem morali univerzitetni prostor še bolj odpreti mednarodnim sodelovanjem in odpraviti nekatere administrativne ovire, kot je priznavanje izobrazbe. Tako bi se mladi izobraženci v domovino hitreje vrnili. Pred dvema letoma se je namreč po podatkih statističnega urada iz Slovenije izselilo 15.000 ljudi, med njimi okoli 9000 slovenskih državljanov.