Morje bo lahko poplavljalo, prihaja novo sneženje

Morje lahko najnižje odseke obale poplavi v višini deset centimetrov, so opozorili na Arso. Noč bo prinesla snežno odejo.

Ma. F.

Ljubljana – Do 23. ure se bo gladina morja ob slovenski obali dvignila, pri tem pa lahko morje najnižje odseke obale poplavi v višini deset centimetrov, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Za precejšnji del Slovenije pa bo po napovedih Arsa noč iz nedelje na ponedeljek prinesla snežno odejo.

Sicer pa sta se v nedeljo čez dan na območju vsakoletnih poplav razlivali reki Krka in Ljubljanica s pritoki. Hidrologi na Arsu napovedujejo, da se bodo poplavljene površine ponoči pričele postopno zmanjševati, Krka pa se bo na območjih vsakoletnih poplav razlivala še predvidoma do torka popoldan. Počasi se že zmanjšuje tudi obseg razlivanja Ljubljanice na Ljubljanskem barju. Hitrost upadanja vodostaja Ljubljanice se bo v ponedeljek še nekoliko povečala, so zapisali.

Poplavljeno Ljubljansko barje (slika je arhivska). Foto Uroš Hočevar

Zvečer in ponoči se bodo padavine od juga spet razširile nad večji del Slovenije. V notranjosti Slovenije bo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Burja se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -5 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo oblačno. Ponekod v notranjosti bo občasno še rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Burja se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -5 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju malo nad 0 stopinj Celzija.

Zaradi zimskih razmer velja na cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike, navaja prometno-informacijski center za državne ceste.

Ob tem voznike opozarja, da naj danes in v ponedeljek zaradi možnih snežnih padavin vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in naj se na pot ne odpravljajo brez potrebne zimske opreme.

V sosednjih pokrajinah bo prevladovalo oblačno vreme, ponoči se bodo padavine spet nekoliko okrepile. Na Madžarskem, v južni Avstriji in v notranjosti Hrvaške bo snežilo, drugod rahlo deževalo. Burja ob Jadranu se bo nekoliko okrepila.

Vir: Agencija RS za okolje