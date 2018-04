Moški na Gorenjskem ukradel za več kot 20.000 evrov oblačil in parfumov

A. V., STA

Kranj - Gorenjski kriminalisti so kazensko ovadili moškega, ki ga sumijo treh premoženjskih kaznivih dejanj, storjenih marca letos. Ob pomoči sostorilca naj bi iz dveh trgovin odnesel več dražjih parfumov v vrednosti okoli 1200 evrov, iz prodajalne z oblačili pa naj bi ukradel za okoli 19.500 evrov oblačil.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je moški skupaj s še eno osebo osumljen tatvine večjega števila dražjih parfumov. V enem primeru tatvine sta po ugotovitvah kriminalistov storilca imela razdeljene vloge. Tako je en zamotil prodajalko, drugi pa kradel, nato sta vlogi menjala. V drugem primeru sta delovala ločeno in sta bila pri dejanju opažena.

Moški naj bi vlomil tudi v prodajalno z oblačili na območju Škofje Loke, iz katere si je prilastil oblačila v vrednosti okoli 19.500 evrov. Oblačila so kriminalisti v preiskavi našli pri tretji osebi, ki je utemeljeno osumljena kaznivega dejanja zatajitve. Oblačila so kriminalisti zasegli in jih vrnili pravemu lastniku.