Muta mimo Dravograda do ministrstva za okolje in prostor

»Predlagana sprememba vključuje optimizacijo projekta z večjo zanesljivostjo oskrbe s pitno vodo iz stabilnih gravitacijskih virov, ureditev požarne varnosti z zagotavljanjem hidrantnega sistema, uskladitev diskontne stopnje v okviru finančne verzeli za celoten projekt ter prilagoditev terminskega plana izvedbe projekta,« pravi Mirko Vošner, župan Mute.

O oddaji vloge so seznanili vse občine v projektu, ki spremembam na Muti ne nasprotujejo, a jih pogojujejo s finančno garancijo v vrednosti celotnega projekta, pristojno ministrstvo, vlado, koroške poslance v državnem zboru ter izvajalca del, družbo Riko. Občina Muta je nadzornemu inženirju projekta (Projekt Nova Gorica) oddala zahtevo po spremembi in prilagoditvi izvajanja projekta z vso pripadajočo dokumentacijo.

Občina pričakuje, da bo odgovor z ministrstva za okolje in prostor dobila konec februarja. »Inženir projekta pa mora o zahtevku odločiti takoj, ko je mogoče oziroma najkasneje v roku 42 dni, bodisi z odobritvijo, odklonitvijo ali pripombami na dani predlog,« so pojasnili na Muti.

Občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka bodo v okviru 50 milijonov evrov vrednega projekta preskrbe z vodo nadgradile vodovodne sisteme, hidravlično izboljšale omrežje, z novimi priključki pa razširile sistem javne vodooskrbe na naselja, ki so s doslej napajala iz manjših zasebnih sistemov. Položile bodo bodo skoraj 112 kilometrov cevovodov, sedemnajst prečrpališč in devet hidropostaj. Vodovodni sistemi vseh petih občin bodo povezani v enotni sistem, ki ga bodo upravljali iz skupnega nadzornega centra. Gradbena dela izvaja podjetje Riko s partnerji Kostmann, Slemenšek in Pomgrad. Projekt je približno na polovici.