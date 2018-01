Na Brniku ovadili tujca za nezakonito prehajanje meje

Be. B., STA

Brnik − Policisti so ovadili tujega državljana, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja tuje države. Policisti ugotavljajo, da je osumljeni v začetku tega tedna z namenom nezakonitega preseljevanja na območje Slovenije brez ustreznih dokumentov spravil pet tujcev.

Osumljenec je z njimi na brniško letališče pripotoval z letalom iz Turčije, vsi razen njega pa so uporabljali dokumente drugih oseb. Policisti so domnevno kaznivo dejanje odkrili pri izvajanju mejne kontrole in so v sredo osumljenca, ki ima urejen status za bivanje na območju Evropske unije, pripeljali pred preiskovalno sodnico kranjskega sodišča, ki je zanj odredila pripor.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, osumljenci v takšnih primerih običajno ravnajo iz koristoljubja, saj pri nelegalnem spravljanju oseb čez mejo dobijo plačilo oziroma določeno materialno korist.