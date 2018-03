Pred karavanškim predorom proti Sloveniji trikolometrski zastoj

Šp. B., STA, Š. J.

Ljubljana – Velikonočni prazniki so čas, ko se na slovenskih cestah prvič pred poletno turistično sezono pojavi večje število vozil s tujo registracijo. Tudi tokrat prihajajoči konec tedna pričakujemo povečan promet od Avstrije in Italije proti mejnim prehodom s Hrvaško ter od Italije proti Madžarski.

V ponedeljek, 2. aprila, se bodo poleg praznikov končale tudi počitnice v več evropskih državah. Močno bo povečan promet v obratni smeri. V torek, 3. aprila, pričakujemo tudi močnejšo jutranjo prometno konico. S 1. aprilom se uvaja elektronski sistem cestninjenja, zato so predvsem v območju cestninskih postaj možne kratkotrajne nočne zapore.

Največ zastojev se pričakuje v petek, 30. marca, od 6. do 18. ure.

V smeri proti večjim turističnim krajem in Hrvaški že nastajajo zastoji. Na dolenjski avtocesti pred delovno zaporo pred Dobruško vasjo proti Obrežju, približno 1 kilometer in pol. Na koncu podravske avtoceste, približno 2 kilometra in pol in naprej proti mejnem prehodu Gruškovje. Zastoj je na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji, približno 3 kilometre.

Aktualne razmere na cestah lahko spremljate na tej povezavi.

Čakalne dobe so po podatkih policije trenutno le za tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje. Največ vozil in zastojev v obeh smereh pričakujejo na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Metlika, Petrina, Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja in Sečovlje. Potnikom zato policija svetuje, da uporabljajo manj obremenjene mejne prehode.

Zaradi prometne nesreče je bil dopoldne na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani promet oviran na odstavnem pasu. Nastal je zastoj, dolg približno en kilometer in pol.

Na regionalni cesti Čepovan - Most na Soči je prepovedan promet za tovorna vozila zaradi nevarnosti zemeljskega plazu. Zaradi velikonočnih praznikov velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, danes med 14. in 21. uro ter v nedeljo in ponedeljek med 8. in 21. uro.