Na Gorenjskem načrti za 430 kilometrov kolesarskih povezav

Škofja Loka – V šestih občinah ob reki Sori nameravajo že letos začeti urejati 70 kilometrov kolesarskih povezav, ki se bodo navezale na daljinsko kolesarsko povezavo. Na podoben način načrtujejo urejanja kolesarskih povezav tudi v drugih delih Slovenije, je ob današnjem podpisu dogovora z župani povedal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.



Na gorenjski razvojni agenciji BSC so pred dvema letoma ustanovili poseben svetovalni organ, ki je doslej izdelal idejni elaborat o kolesarskih povezavah na Gorenjskem. Kot je povedal Igor Šimenc, direktor BSC, so na Gorenjskem skupaj predvideli 430 kilometrov kolesarskih povezav, katerih urejanje bi po grobi oceni stalo okoli 15 milijonov evrov. Na Gorenjskem je bila kot prva v Sloveniji konec leta 2016 že vzpostavljena in ustrezno označena daljinska kolesarska povezava (109 kilometrov dolga povezava od Rateč do Ljubljane), ki predstavlja del bodočega slovenskega kolesarskega križa, ki bo zasnovan podobno kot avtocestni križ. Kolesarske povezave se ne bodo navezovale le na daljinske kolesarske povezave, ampak tudi na podobne lokalne kolesarske povezave, kakršna je barjanska (na Ljubljanskem barju) ali posoška, je povedal Aleš Gedrih, vodja projekta z direkcije za infrastrukturo.



Kot je ob tem dejal minister Peter Gašperšič ima vzpostavljanje kolesarskih povezav več namenov, od zagotavljanje prometne varnosti kolesarjev in razvoja kolesarskega turizma do spodbujanja trajnostne mobilnosti, športno-rekreativnih dogodkov, izboljšanje kvalitete življenja lokalnega prebivalstva in spodbujanje zdravega načina življenja. Kolesarjenje bo postalo pomembnejše v našem vsakdanu, je izpostavil minister Gašperšič. Tako bodo že letos nadaljevali označevanje daljinske kolesarske povezave od Ljubljane do Obrežja in prihodnje leto še od Maribora (od avstrijske oziroma madžarske meje) do Kopra (italijanske meje). Hkrati s tem na ministrstvu pripravljajo poseben pravilnik o določanju poteka tras, aktivnostih za označevanje, upravljanje, vzdrževanje kolesarskih poti, ki bo predvidoma izdelan do pomladi. Na podoben način kot zdaj na Gorenjskem naj bi se urejanja in gradenj kolesarskih povezave lotili drugod po Sloveniji.



V kolesarsko povezavo bodo vključili obstoječe kolesarske steze, del jih bo potekalo po obstoječih cestah, del kolesarskih stez bodo še morali zgraditi. Kdaj bi lahko na trasi daljinskih kolesarskih povezav začeli graditi posamezne odseke kolesarskih stez in koliko bi gradnja stala, minister Gašperšič še ne ve, saj morajo najprej izbrati trase. Šele nato se bo pokazalo kje bo, denimo, treba postaviti le označbe na obstoječih cestah in kje bo treba kolesarske steze tudi dejansko zgraditi. Idejne zasnove za gradnjo bodo po ministrovih besedah izdelane v dveh letih, gradnja bi lahko stekla po letu 2020. Za zdaj je sicer v Sloveniji na trasi daljinskih kolesarskih povezav že zgrajenih več kot 200 kilometrov kolesarskih stez.



V Žireh se projekta veselijo, pravi župan mag. Janez Žakelj, saj bodo poslej lažje nadaljevali načrtovanje in gradnjo kolesarskih povezav, pri čemer se za investicije nadejajo državnega denarja. Ob podpisu dogovora je bil zadovoljen tudi župan Škofje Loke Miha Ješe, sicer tudi sam navdušen kolesar, ki je ob tem dejal, da si želi predvsem varnih in dobro označenih poti.