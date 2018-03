Na jugu Slovenije možnost poledice in žleda

Ma. F., STA

Ljubljana – Vozne razmere bodo danes zaradi napovedanega sneženja slabše kot običajno. V južni Sloveniji je zaradi napovedanega dežja tudi možnost nastanka poledice in žleda.

Po zadnjih podatkih prometnoinformacijskega centra je zaradi zimskih razmer prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na regionalnih cestah Razdrto–Podnanos ter Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Petrina, Babno Polje, Jelšane in Starod.

Opozorili so tudi, da je nevarnost poledice na cestah med Uncem in Koprom ter v Vipavski dolini.

Na Agenciji RS za okolje so sicer za danes napovedali oblačno vreme. V severni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo snežilo, v južni Sloveniji pa rosilo ali rahlo deževalo – tam bo možnost nastanka poledice in žleda. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –5 do –2, na Primorskem od 1 do 5 stopinj Celzija.

Snežne razmere

Nevarnost snežnih plazov je v gorah nad gozdno mejo večinoma znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje. Predvsem so nevarna strma pobočja ter območja z napihanim snegom nad gozdno mejo. Tam se lahko ponekod že ob manjši obremenitvi sproži snežni plaz, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zaradi povišane vlage in nekoliko višjih temperatur se je snežna odeja začela nekoliko hitreje preobražati in sesedati. Snežna odeja je sicer še večinoma mehka in rahla, le ponekod na južnih pobočjih v sredogorju je tanka skorja, ponekod pa je nastala skorja zaradi vetra. Vetru izpostavljene lege so močno spihane in zato lahko tudi trde. Veliko je klož.