Na južni ljubljanski obvoznici 13 kilometrov dolg zastoj

Ma. F., STA

Ljubljana – Na južni ljubljanski obvoznici je med razcepom Kozarje in Malence v smeri Malenc promet zgoščen. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je prišlo do 13 kilometrov dolgega zastoja.

Po navedbah centra do zastojev prihaja tudi na primorski avtocesti med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje v smeri Ljubljane in na prometnici Draženci-Ptuj.

Zaradi prometne nesreče na Kamniški cesti v Mengešu velja popolna zapora ceste.