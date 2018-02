Na potezi smo potrošniki

Evropska komisija poziva k javni razpravi o okoljsko primerni zasnovi in označevanju z energetskimi nalepkami.

Ljubljana – Evropski potrošniki, tako državljani kot organizacije, lahko že od sredine februarja sodelujejo v javnem posvetovanju o okoljsko primerni zasnovi in označevanju z energetskimi nalepkami za hladilnike, pomivalne stroje, pralne stroje, televizorje, računalnike in sijalke.

Evropska komisija bo stališča in predloge zbirala prek spletnega vprašalnika (EUSurvey) in prispevke, prejete do 7. maja, objavila na spletu. Rezultate javnega posveovanja bo upoštevala pri pripravi izvedbenih uredb o označevanju vsake od omenjenih vrst proizvodov z energetskimi nalepkami, v skladu z delovnim načrtom za okoljsko primerno zasnovo.

Vprašalnik je objavljen v vseh jezikih EU razen v irščini. Sodelujoči lahko odgovarjajo v katerem koli jeziku EU, zaradi hitrejše obravnave pa je priporočeno odgovarjanje v angleščini.