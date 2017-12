Na prvi dan leta bo rojenih 57 novorojenčkov

Ljubljana - Unicef ocenjuje, da se bo letošnje leto na prvi dan novega leta v Sloveniji rodilo 57 novorojenčkov. Ti predstavljajo 0,015 odstotka od 385.793 novorojenčkov, ki naj bi bili rojeni prvega januarja 2018 po vsem svetu. Prvi otrok se bo najverjetneje rodil na Božičnem otoku v tihomorskem otočju Kiribati, zadnji pa v ZDA, so sporočili iz Unicefa.

Številni novorojenčki pa ne bodo dočakali drugega dneva, so opozorili v Unicefu. V 2016 je na svetu vsak dan umrlo približno 2600 novorojenčkov v 24 urah po rojstvu. Za skoraj dva milijona novorojenčkov na svetu je bil prvi teden njihovega življenja tudi zadnji. Pred dopolnjenim prvim mesecem je umrlo 2,6 milijona novorojenčkov. Več kot 80 odstotkov vseh smrti novorojenčkov je posledica prezgodnjih porodov, zapletov med porodom in okužb, kot sta sepsa in pljučnica.

Unicef bo prihodnji mesec lansiral globalno kampanjo Vsak otrok živ (Every Child Alive), ki bo zahtevala in zagotavljala cenovno dostopne, kakovostne zdravstvene rešitve in ukrepe za vsako mater in novorojenčka. Ti vključujejo stalno oskrbo s čisto vodo in električno energijo v zdravstvenih ustanovah, prisotnost usposobljenega zdravstvenega osebja pri porodih, dezinfekcijo popkovine, spodbujanje dojenja v prvi uri po rojstvu in stika matere z otrokom.

Ocene Unicefa kažejo, da bo na Švedskem v januarju 2018 rojeni otrok najverjetneje živel do leta 2101, otrok v Sloveniji do leta 2099, medtem ko otrok v Somaliji najverjetneje ne bo živel dlje kot do leta 2075.

Največ novorojenčkov se bo rodilo v Indiji, na Kitajskem, v Nigeriji, v Pakistanu, v Indoneziji, ZDA, v Demokratični republiki Kongo in Etiopiji ter Bangladešu, so še sporočili iz Unicefa.