Na US še četrta pobuda proti zdravstvenemu zakonu

Ljubljana – Na ustavnem sodišču so že tri pobude za oceno ustavnosti novele zakona o zdravstveni dejavnosti, vse z množico podpisnikov in podporo zdravniških in farmacevtskih organizacij. Četrta je v pripravi in bo predvidoma vložena aprila. Ustavni sodniki so doslej prečesali prvo pobudo: presojali bodo le o dveh členih iz nje.



Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, sprejeta septembra, je po neuspešnem zbiranju podpisov za referendum začela veljati sredi decembra. Zadeva približno 2500 oseb javnega in zasebnega prava v zdravstvu: bolnišnice, zdravstvene domove, več kot 1500 koncesionarjev, okoli 300 povsem zasebnih ordinacij, lekarne, 14 zdravilišč, 96 domov upokojencev in 37 socialnovarstvenih zavodov, v katerih išče zdravstvene storitve in dobiva zdravila dva milijona prebivalcev. Vsi našteti bodo morali na novo pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, saj zakon uvaja odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki ga do zdaj ni bilo, prav tako bo treba na novo urediti koncesijska razmerja. To bo velikanski administrativni zalogaj, saj se bodo morale vse zdravstvene organizacije registrirati na novo.



Pobuda združenja zdravnikov



Prvo pobudo za oceno ustavnosti je že nekaj dni po uveljavitvi zakona vložilo devet posameznikov s podporo združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, ki zastopa okoli 900 zdravnikov in zobozdravnikov. To pobudo je ustavno sodišče na dnevni red uvrstilo že trikrat in 22. marca odločilo, da bo začelo postopek ustavnosti samo za dva člena.