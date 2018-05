Na Veliki planini med prvomajskimi prazniki rekorden obisk

A. V., STA

Kamnik – Iz družbe, ki upravlja tudi istoimensko smučišče, so danes sporočili, da so žafrani ter sončno in toplo vreme med 27. aprilom in 2. majem letos privabili več kot 10.000 obiskovalcev, medtem ko so v vsem aprilu lani imeli 3500 gostov. Med tujimi obiskovalci so bili letos gostje iz ZDA, Nizozemske in Češke ter Italije, Nemčije, Avstrije in Hrvaške.

Čeprav se poletna sezona na Veliki planini še ni uradno začela, saj pastirji in živina tja pridejo okoli 8. junija, je bilo živahno že te dni, pravijo v družbi, saj so med drugim pripravili prvomajski golaž in turni smuk. Tradicionalne poletne dogodke v poletnih mesecih, kot sta tekmovanje harmonikarjev in praznik Marije Snežne, bodo spremljali tudi drugi dogodki, med drugim otroške delavnice, praznik trniča ter sobotni vodeni ogledi, napovedujejo.