Najprej jez, potem jadrnice in turisti

Obsotelje - Pregrado Vonarje, ki je stara 40 let in v precej slabem stanju, bodo v prihodnjih tednih začeli obnavljati. Gre za del čezmejnega projekta, ki je namenjen izboljšanju poplavne varnosti v slovensko-hrvaškem porečju Sotle. Obnova pregrade je pogoj za ponovno ojezeritev Vonarja, skupaj 3,9 milijona evrov za Vonarsko jezero pa je v podpisanem dogovoru za razvoj regije.

Vonarsko jezero, ki so ga zaradi močne onesnaženosti in zato smradu ter poplavne varnosti izpraznili leta 1988, bo, kot kaže, vendarle spet povezalo občini Podčetrtek in Rogaška Slatina. Obe si za ponovno ojezeritev območja prizadevata že od leta 2005, ob tem pa podčetrški župan Peter Misja poudarja: »Vsa leta sem opozarjal, da je treba najprej urediti pregrado. Gre za poplavno varnost. Brez pregrade pa niti jezera ni. Rogaška Slatina se bori, da voda pride do njih, jaz pa se moram boriti za poplavno varnost. Protipoplavna zaščita je podlaga za turistični razvoj.« Pregrada je s čezmejnim projektom Frisco (Flood Risk Slovenia-Croatia Operations) rešena.