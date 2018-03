C. R., STA

Ljubljana – Jutri se z veliko nočjo izteka veliki teden, ki se začne s cvetno nedeljo, vrhunec pa je velikonočno tridnevje, veliki četrtek, veliki petek, velika sobota in velika noč. Velika noč je največji krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Po tradiciji se na veliko soboto blagoslovijo jedi (šunka, jajca, hren, potica), ki imajo simbolni pomen.

Papež vodil obrede velikega petka

Papež Frančišek je včeraj v baziliki sv. Petra vodil obrede velikega petka, s katerimi se kristjani spominjajo Jezusove smrti na križu. Zvečer pa je v rimskem Koloseju vodil še križev pot.

»Poglejte križanega Kristusa. V njem se rojeva naše upanje za večno življenje,« je včeraj na twitterju zapisal papež.

Papež se je ob začetku obredja velikega petka ulegel na tla in molil. Slovesnosti so se po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA udeležili številni kardinali, škofi ter pri svetem sedežu akreditirani diplomati.

V evangeličanskih cerkvah so včeraj potekala osrednja velikonočna bogoslužja. V Ljubljani ga je vodil evangeličanski škof Geza Filo, ki je med drugim izpostavil pomen Jezusove smrti in križa. »Pred Kristusovim križem ni več delitve na leve in desne, tam je le delitev glede na srce, ki sprejema božjo ljubezen ali je ne sprejema,« je dejal.

Filo je v svoji pridigi opozoril na današnjo izkušnjo sodobnega človeka, »ko se zdi, da je Bog odsoten, kakor da je še vedno na križu ali v grobu«. »V sodobni družbi prevladuje občutek, da iz tega križa ne bo sestopil in vstal iz groba in spregovoril človeku, kot da o njegovi eksistenci sploh ni več vredno govoriti, da je preprosto potrebno pozabiti na samo vprašanje o Bogu in ga izključiti iz človeške zavesti,« je dejal.

Bralcem voščimo prijetne praznike in jih obveščamo, da bo Delo spet izšlo v torek, 3. aprila, po velikonočnem ponedeljku, ki je po osamosvojitvi v Sloveniji podobno kot v večini evropskih držav dela prost dan.