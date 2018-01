Naložba v komercialne odpadke

Celje – V Regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) v Celju bodo letos investirali 3,6 milijona evrov v nadgradnjo mehansko-biološke obdelave (MBO) odpadkov. Po besedah direktorja Marka Zidanška bodo tako povečali količine in čistost surovin, ki jih lahko prodajo, obenem pa bo to imelo »ugodne učinke na ceno storitev za občane«.



RCERO Celje je bil pred desetimi leti, ko so ga odprli, prvi takšen center pri nas. S posodobitvijo MBO bodo povečali delež odpadkov, ki jih izločijo iz mešanih komunalnih in ki so primerni za predelavo v surovine, poleg tega je tudi odpadkov več. »Količine zbranih odpadkov se ponovno povečujejo, kar je znamenje večje potrošnje in gospodarske rasti,« pravi Zidanšek.



Naložba ne bo obremenila proračunov Celja in preostalih 23 občin ustanoviteljic. Celjska občina namreč od leta 2010 Simbiu kot (so)lastnica v imenu vseh občin zaračunava najemnino za javno komunalno infrastrukturo v višini amortizacije zanjo, podjetje pa je ne plačuje, temveč jo kompenzira z investicijami v javno infrastrukturo. Za nadgradnjo MBO bodo tako porabili najemnino za letos in prihodnje leto.



Veliko več nevarnih odpadkov



Lansko leto je družba končala s 17 milijoni evrov prihodkov ali 1,1 milijona evrov več kot leta 2016, pri čemer je 500.000 evrov zaslužila z dodelavo lahke frakcije, ki je primerna za sežig v toplarnah in ki jo je dobivala iz RCERO Ljubljana. Kljub 250.000 evrom dobička nagrad delavcem ne bo. »Nagrad ob koncu leta pri nas ni, saj smo kot javno podjetje posredno v sistemu javnih uslužbencev,« pravi Zidanšek.



V 12 občinah, kjer izvajajo gospodarsko javno službo, so lani zbrali 43.510 ton komunalnih odpadkov, tri odstotke več kot lani, za več kot polovico, na 130 ton, pa se je povečala količina zbranih nevarnih odpadkov. Med ločenimi odpadki je še vedno več kot polovico plastične in kovinske embalaže, sledijo papir, karton in steklo, delež mešanih komunalnih odpadkov pa ostaja pri okoli 40 odstotkih: na prebivalca so jih lani zbrali 343 kilogramov, kar je osem kilogramov več kot predlani.