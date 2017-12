Naših deset najbolj branih v letu 2017

Poleg žalostnih zgodb o prezgodnjih smrtih in drugi kroniki vas je pritegnilo branje o Goranu Dragiću in rubrika Odnosi.

Be. B.

Seznam letošnjih najbolj branih prispevkov leta prikazuje, katere teme so bralce Delo.si letos najbolj zanimale. V letu 2017 se je prezgodaj poslovilo kar nekaj znanih slovenskih imen: igralec in režiser Gašper Tič, nevrokirurg Seyed Yousef Ardebili, košarkarski trener Jernej Čad, na hladen decembrski dan pa igralec Jernej Šugman. Njihove smrti so pretresle tudi bralce, saj so se novice o njihovih smrtih uvrstile med deset najbolj branih prispevkov leta.

Statistika kaže, da bralce zanimajo osebne zgodbe. Na prvo mesto najbolj branih prispevkov so se uvrstili Odnosi, in sicer zgodba bralke, ki kljub rednim prihodkom ne želi prispevati za skupne bivanjske stroške. Poleg odnosov in kronike, pa je bralce pritegnilo branje intervjuja novinarke Vesne Milek s košarkarskim asom Goranom Dragićem, ki je slovenske košarkarje pripeljal do zmage na evropskem prvenstvu v Turčiji. Med vročimi temami se je na seznamu znašel incident na televiziji Slovenija, obsodba Omarja Naberja za spolno nasilje nad študentko, na deseto mesto pa se je uvrstil članek iz Nedela Skozi Karavanke po spolne užitke o spa in velneškem klubu za moške Wellcum, kamor vabijo z velikimi jumbo plakati.

1. mesto: Odnosi: Odselite se od staršev in vam bo vse jasno

Foto: Shutterstock

Bralka Pika se je na Mileno Miklavčič obrnila temi besedami: »Imam sicer službo, a plača ni najboljša, s 1300 evri komaj pridem skozi mesec. Letos je šla mami v pokoj in včeraj zvečer mi je povedala, da bom morala za stroške (kurjava, elektrika, komunala, hrana) prispevati 200 evrov. Skoraj me je kap! Brata sta bila, dokler sta še živela doma, prav tako zaposlena, a nista nikoli nič prispevala. Z mami sva se sporekli, žal je tudi oči stopil na njeno stran.«

2. mesto: V središču Ljubljane je nasilne smrti umrl igralec Gašper Tič

Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Junija je nasilne smrti umrl igralec in režiser Gašper Tič: našli so ga v njegovem stanovanju na Trubarjevi ulici v Ljubljani.

3. mesto: Slovo nevrokirurga Ardebilija

Kirurg Seyed Yousef Ardebili. Foto: Uroš Hočevar/Delo

Oktobra je v UKC Ljubljana, na nevrokirurškem oddelku, na katerem je bil zaposlen, umrl komaj petdesetletni nevrokirurg Seyed Yousef Ardebili.

4. mesto: Igralskega maga Jerneja Šugmana ni več

Jernej Šugman. Foto: Jure Eržen/Delo

»Odšel je eden največjih igralcev, kar jih je kdaj bilo na Slovenskem. Ta hip ne morem reči, kaj to pomeni za vse nas, za naše gledališče. Vem samo, da smo izgubili svojo lokomotivo,« je ob smrti Jerneja Šugmana dejal ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor.

5. mesto: Goran Dragić: Vso kariero sem šel na polno. Ne znam drugače

Foto: Roman Šipić/Delo

Goran Dragić: »Jaz sem šel vso svojo kariero na polno. Ne znam drugače. Nos, zob, oko, glava, ne vem, kaj še vse. Jaz se tega ne bojim. Če vam iskreno povem, se bolj bojim tega, da bi končal tekmo in nekje v sebi čutil, da nisem dal vsega od sebe. Tega se bojim.«

6. mesto: Umrl košarkarski trener Jernej Čad

Jernej Čad. Foto: KZS

Junija je v 28. letu starosti umrl trener Jernej Čad, ki je lansko poletje deloval kot pomočnik trenerja v kadetski reprezentanci fantov do 16 let.

7. mesto: Goran stopi iz avta - z nasmeškom in sendvičem

Foto: Tomi Lombar/Delo

Zapis Vesne Milek o intervjuju z Dragićem: »Nikoli nisem imela gena, talenta ali česar koli ... za šport, se bojim. Pa tega ne skrivam. Zato ne vem in ne razumem, zakaj so začeli moji novinarski kolegi in novinarji športne redakcije Dela nenadoma navijati, naj se ravno jaz poskušam dogovoriti za intervju z Goranom Dragićem.«

8. mesto: Koga bo odneslo neprimerno vodenje TV Odmevov?

Foto: Uroš Hočevar/Delo

Slovensko javnost je vznemirilo vodenje Odmevov na nacionalni televiziji.

9. mesto: Potrjena obsodba Omarja Naberja za spolno nasilje nad študentko

Foto: Mediaspeed

Čeprav je glasbenik Omar Naber vztrajno zanikal očitke tožilstva, da je v noči na 27. oktober pred šestimi leti otipaval in spolno nadlegoval takrat 21-letno študentko v ljubljanski diskoteki Bachus, mu sodnikov ni uspelo prepričati.

10. mesto: Skozi Karavanke po spolne užitke

Spa za moške na tromeji. Foto: Voranc Vogel/Delo

V slabih dveh urah, kolikor je trajal dopoldanski obisk nudističnega kopališča Wellcum, smo le še utrdili prepričanje, da moški v Strajo vas ob vznožju 2166 metrov visokega Dobrača na tromeji med Slovenijo, Italijo in Avstrijo ne prihajajo po svež gorski zrak, plavalne urice in gretje v savni.