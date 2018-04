Ne moreš vedeti, ali si talentiran pisanist, če te nihče ne posadi za klavir

Nadarjeni ne smejo biti prepuščeni samim sebi, je poudarila direktorica Škotske mreže za nadarjene (SNAP) in namestnica direktorja Centra za raziskovanje in razvoj vseživljenjskega učenja na Univerzi v Glasgowu Margaret Sutherland. Pedagoginja z več kot 30 leti izkušenj se raziskovalno ukvarja z inkluzijo v izobraževanju in razvojem sposobnosti učencev v prvih letih šolanja. Po profesoričinem mnenju je treba sistematično začeti razvijati spodobnosti nadarjenih že v predšolskem obdobju.



Pegasti okrogloličnež z očali, ki vedno pravilno odgovori na učiteljeva vprašanja, v samoti pa izvaja znanstvene poskuse. V knjigi Nadarjeni v zgodnjem otroštvu ste zapisali, da je to stereotipna, a zmotna predstava o nadarjenem otroku. Kdo je torej v resnici nadarjen otrok?



Nerada etiketiram. To je lahko dislektik, tudi avtist, ki je samostojen ali pa se komaj obleče. Zavedati se moramo, da je nadarjen lahko priseljenec s travmatičnimi izkušnjami, ki ne govori tekoče jezika okolja, v katerem živi. Pogosto se nam zdi, da so nadarjeni otroci brez socialnih veščin.



Vendar v resnici samo razmišljajo drugače, v drugi dimenziji, imajo izjemne ideje in so včasih bolj zreli od vrstnikov. Pričakujemo, da so ti učenci dobri v matematiki ali branju, ampak tukaj so še šport, glasba, umetnost. Ne verjamem torej, da je mogoče enoznačno opisati nadarjenega otroka.



Predstavljajte si triletnika, ki začne brati sam. Kaj bi moral biti naslednji korak staršev?



Če je nekdo star trinajst let in ne zna brati, je to problem za starše, učitelje, za družbo. Če pa je star tri leta in sam bere, je to prav tako težava, ker tega še ne bi smel znati. Ne razmišljajte o tem, kaj bi vaši otroci morali in česa ne, ampak bodite odprti. Sprejmite jih, imejte visoka pričakovanja in jih podprite. Ne more vedeti, ali je dober pianist, če ga nihče ne posadi za klavir.



So pa tudi starši, ki z najboljšimi nameni neprestano pritiskajo na otroka. V ponedeljek balet, v torek plavanje, v sredo francoščina, v petek nekaj drugega. Kdaj bodo otroci imeli čas, da ugotovijo, kdo sploh so? Pomembno je, da se starši vrnejo k temu, česa si otrok želi in na kaj je pripravljen. Ne smemo pritiskati nanje zaradi sebe, ampak moramo podpreti njihov interes. Otroštvo mora biti čas radovednosti.



Kako naj učitelji prilagodijo učni proces nadarjenim?



Ne glede na to, ali ima težave s prepoznavanjem barv ali sedi v kotu in bere Vojno in mir, mu morajo pomagati. Pomembno je, da jih spodbudijo akademsko, pa tudi, da jim pomagajo pri čustvenem in osebnostnem razvoju. Zaradi nadarjenih lahko naša družba postane močnejša.



Pogost je očitek, da je delo z nadarjenimi, ob vseh tistih, ki imajo učne težave, ­elitizem.



Če sistem vsem ponudi enake priložnosti, to ni elitistično. Šola mora biti prostor za to. Ključno je, da pomagamo učiteljem razumeti, da je to skupina učencev, ki ne sme biti prepuščena sama sebi, ampak potrebuje učne izzive in pomoč.



Kakšne so lahko posledice, če tega ne razumejo?



Če se osredotočimo samo na del populacije otrok, med njimi ustvarjamo razlike. V najhujšem primeru lahko nadarjeni postanejo ekstremisti, ker se v okolju ne znajdejo in iščejo­ uteho drugje. Vrnimo se k vprašanju, čemu je sploh namenjena izobrazba. Zame ta ni samo ustvarjanje delovnih mest, ampak mora prispevati k razvoju in družbeni rasti. Nadarjeni niso pomembnejši od drugih, ampak so prav tako pomembni. Na izobrazbo ne smemo vedno gledati z vidika potreb, ampak tudi pravic.