Nekaj sto nasprotnikov elektrarn je gazilo blato ob Muri

Cmurek - Marša za Muro, ki so ga danes pripravili nasprotniki gradnje elektrarn na Muri, je uspel. Okrog tristo udeležencev iz Slovenije in Avstrije je prišlo na zbirno mesto pohoda pri cmureškem mostu in se odpravilo na dobro uro trajajočo pot ob reki do Sladkega vrha. V skoraj spomladanskem, toplem in sončnem dnevu so izrazili podporo ohranitvi reke takšne, kot je sedaj in nasprotovanje njeni energetski izrabi. Pohod je v okviru skupne kampanje okoljskih organizacij Rešimo Muro organiziralo društvo Muzej norosti iz Trat, ob zaključku pohoda pa so v Sladkem vrhu podpro prizadevanjem okoljevarstvenikov za ohranitev Mure s svojim inastopi izrazili tudi glasbeniki, med njimi Vlado Kreslin in Jani Kovačič.