Nemčija pričakuje dogovor Slovenije in Hrvaške

Berlin – Konservativno-socialdemokratska vlada nemške kanclerke Angele Merkel je že v prejšnjem mandatu poudarjala, da je mednarodno arbitražno sodišče dragocen instrument mednarodnega prava in ima pomembno vlogo v poravnavi meddržavnih sporov. Tudi zdaj poudarja, da se njeno stališče ni spremenilo, od Slovenije in Hrvaške pa pričakuje, da bosta dosegli dogovor o uresničitvi razsodbe.



Hrvaška še vedno vztraja, da arbitražna razsodba zanjo ni zavezujoča – kaj o tem misli nova nemška vlada? Na petkovi tiskovni konferenci zunanjega in drugih ministrstev v Berlinu smo postavili vprašanje o stališču nove vlade kanclerke Angele Merkel o tem pomembnem vprašanju za odnose med Slovenijo in Hrvaško in tudi za nerešene meje celotnega Zahodnega Balkana. »Stališče vlade se ni spremenilo, pričakujemo, da bosta Slovenija in Hrvaška našli bilateralni dogovor za uresničitev razsodbe,« je povedal Rainer Breul z nemškega zunanjega ministrstva. »To zahteva sodelovanje in pripravljenost na dialog obeh strani, to izrecno povem. Probleme je lažje rešiti znotraj Evropske unije kot zunaj nje. Z uresničitvijo razsodbe sta obe strani lahko zgled za celotno območje. Veste, da so tudi med drugimi državami na območju sporna vprašanja. Obe strani sta do zdaj potrjevali, da ne bosta naredili nobenih enostranskih korakov, ki bi lahko povzročili zaplete na meji, v to še naprej trdno verjamemo. Obe državi zato opominjamo, naj predložita konkretne in konstruktivne predloge za uresničitev razsodbe in se skladno s tem sporazumeta.«



Po prepričanju nemške vlade gre pri mednarodni arbitraži za dragocen instrument mednarodnega prava, ki ima pomembno vlogo pri poravnavanju meddržavnih sporov ne glede na vsebino razsodbe, je povedal predstavnik iz berlinske Auswärtiges Amt, pomembno načelo pa je tudi, da se razsodbe upoštevajo in jih vpleteni uresničijo. Pa bo nemška diplomacija sodelovala pri uresničevanju razsodbe arbitražnega sodišča? »To vidimo kot zadevo med Slovenijo in Hrvaško, zato obe strani pozivamo h konkretnim in konstruktivnim korakom za uresničitev te razsodbe.«



Schäfer: Državi naj bosta dober zgled drugim



Spomnimo, da je nemško zunanje ministrstvo že po razglasitvi razsodbe arbitražnega sodišča poudarjalo, da je zaščita integritete mednarodnega sodišča v skupnem interesu vseh držav, članice Evropske unije pa morajo biti dober zgled za druge. »Ne vemo točno, kaj se bo v prihodnjih mesecih dogajalo, s stališča nemške države pa lahko samo še enkrat poudarim, da je treba odločitve arbitraže in sodišč spoštovati in uresničevati,« je takrat poudaril prejšnji predstavnik za tisk Martin Schäfer. »To je pomembno načelo mednarodnega prava in obe vpleteni državi naj bosta dober zgled drugim,« je povedal.



Na vprašanje, ali bo Nemčija Hrvaško in Slovenijo pozvala k spoštovanju odločitve mednarodne arbitraže, pa je odgovoril: »To smo že naredili in bomo počeli še naprej, na to se lahko zanesete.«