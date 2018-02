Nespodobna ponudba za milijon evrov

Slovenj Gradec – »Milijon dam in kupim vse,« je glavnega organizatorja licitacije najboljše slovenske hlodovine Jožeta Jeromla iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline zaman prepričeval kupec iz tujine. Po pravilih dražbe, ki jih v dvanajstih letih niso spreminjali, takšen nakup ni mogoč.



Lahko pa bi se z oddajo pisne ponudbe širokoustnež potegoval za nakup vseh 3096 hlodov in zanje resnično odštel natanko milijon evrov.



Drugi interesent, prav tako iz tujine, je klical, da bi pri organizatorjih dobil namig, koliko naj ponudi za želeni hlod, da bo zagotovo postal njegov lastnik. »Nakup je loterija. Če ponudiš največ, je hlod tvoj, če ne, pač ni,« so povedali v furnirnici Merkscha Celje, za katero stoji družinsko podjetje iz Avstrije. Lesa na dražbi sicer ne kupujejo, pač pa svojim strankam, od mizarjev do trgovcev in lesnih industrialcev doma in na tujem, pomagajo pri transportu in razrezu hlodovine. V celjski furnirnici so za tuje kupce že nekaj let zapored razrezali zmagovalce licitacije na Koroškem. Želijo si, da bi bilo tako tudi letos.



A odločitev o tem je v rokah kupca s severa Nemčije, ki je za najdražje prodan hlod gorskega javorja plačal 17.912,43 evra.