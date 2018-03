Neveljavni zakon ni ovira za začetek del

Ljubljana – Odhajajoča vlada rešuje projekt drugega tira, kolikor ga je še mogoče rešiti. Danes se je državni sekretar Jure Leben na sestanku s predstavniki direktorata za promet in mobilnost v Bruslju dogovarjal predvsem o dveh virih: o koriščenju 44,3 milijona za pripravljalna dela in o možni prožnejši porabi 109 milijonov evrov za sedem predorov. V Sloveniji pa poteka taktična politična bitka v zvezi z referendumsko kampanjo in datumom ponovljenega referenduma.



Gradnja dostopnih cest do trase, ki so bila s pogodbo že oddana dvema gradbenima podjetjema, bi se še zmeraj lahko začela aprila in s te plati se odhajajoča vlada še zmeraj lahko izkaže kot edina, ki je do te točke pripeljala projekt. Evropska komisija je že prepustila slovenski državi, da sama odloči, katera pripravljalna dela bo izvajala projektna družba 2TDK in katera Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Pogodba med 2TDK in DRSI o prenosu potrebnih sredstev za pripravljalna dela je bila že pripravljena in usklajena, Slovenija je pogodbo že podpisala, podpis evropske komisije se je zdel samo še formalnost. Direktor 2TDK Metod Dragonja je za Delo izjavil: »Menim, da v tem delu sofinanciranja pripravljalnih del ne bi smelo biti večjih problemov in da aneks omogoča prožnost pri izvajanju teh del ne glede na uveljavitev zakona o gradnji drugega tira. Tega dela evropska komisija ni zamrznila.«



2TDK lahko ukine



Bolj zahteven pa je po mnenju Dragonje položaj, ko gre za črpanje že odobrenih (zdaj zamrznjenih) 109 milijonov evrov iz kombiniranega razpisa za povezovanje Evrope (namenjen financiranju gradnje sedmih predorov). O črpanju teh sredstev se je danes Jure Leben zelo dolgo dogovarjal s predstavniki evropskega direktorata za promet. »Komisija bo lahko prožna le znotraj razpisanih pogojev. To pomeni, da mora Slovenija zapreti finančno konstrukcijo. Dokler nimamo jasnega pravnega okvira za izvajanje projekta (zakona), nismo legitimen partner za finančne deležnike. Celo ministrstvo za finance meni, da nima pravne podlage za vplačilo proračunskega kapitala, dokler zakon ni uveljavljen,« pravi Dragonja. Tudi če zakon ne bo uveljavljen, bo država nadaljevala aktivnosti za pridobitev kohezijskih sredstev in posojila na podlagi dokumentacije, ki jo pripravljajo v 2TDK. »Če pa zakon ne bo uveljavljen, bo vlogo za investitorstvo nadaljevala država prek Agencije za infrastrukturo (AI), projektno podjetje pa se lahko ukine,« nam je odgovoril Dragonja.



V vladi, na infrastrukturnem ministrstvu in v 2TDK so prepričani, da bo zakon potrjen tudi na ponovljenem referendumu. Na ministrstvu so še prepričani, da se lahko tudi po odstopu vlade pogajajo z Madžari. Zato so nam danes ponovno odgovorili, da zdaj poteka usklajevanje časovnih okvirov pogajanj z Madžari, z vladnega urada za komuniciranje pa nam na to vprašanje niso utegnili odgovoriti. Na ministrstvu za infrastrukturo pa so odločno zanikali govorice, da naj bi se državni sekretar Jure Leben kmalu zaposlil v podjetju 2TDK.



Kakšna bo kampanja in kdaj bo referendum?



Toda več pozornosti je namenjene dilemi, kdaj bo Državna volilna komisija (DVK) lahko razpisala ponovitev referenduma in kakšno kampanjo bo smela voditi vlada, da to ne bi povzročilo ponovnega oporekanja referendumskemu rezultatu. V DVK je direktor 2TDK ponovil, da čakajo na sodbo vrhovnega sodišča in da nimajo izkušenj, kako dolgo to traja, saj sodišče še ni razveljavilo referenduma ali volitev. DVK bo v najkasneje dveh dneh po prejetju sodbe določila datum referenduma. V DVK niso naklonjeni zamisli o sočasnosti referenduma in volitev.



Iz službe za odnose z javnostmi vrhovnega sodišča so nam odgovorili, da je sodba v pripravi, točnega roka odpreme pa ne morejo predvideti. »Vrhovno sodišče pri posredovanju pisnega odpravka odločitve nima zakonsko določenega roka, jo pa namerava poslati v najkrajšem možnem času. Predlagamo, da stanje ponovno preverite čez nekaj dni,« so nam odgovorili.