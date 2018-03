Nihče ni tako prizadet, da ne bi mogel storiti kaj zase

Predsodke o spolnosti med osebami z motnjo v duševnem razvoju, o pravici do samostojnega bivanja in telesne aktivnosti so razbili v Črni na Koroškem, drugi so jim sledili.

Črna na Koroškem – Pol stoletja je minilo, odkar je v neprimerne in uničene prostore ukinjene črnjanske bolnišnice prišlo prvih osem otrok z motnjo v duševnem razvoju. Med njimi so bili Tonko Muhar, Pavla Zdešar, Niko Kuralt in Janez Hočevar, ki so še danes varovanci črnjanskega centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV).



Z njimi so začeli delati delavci, ki o motnji v duševnem razvoju niso imeli pojma. »Metodike dela s to populacijo sploh ni bilo,« pove dolgoletni direktor CUDV Marijan Lačen, ki je bil od odprtju zavoda še študent defektologije v Ljubljani. Začetek je bil izjemno težak. Črnjani so bili jezni, ker jim je oblast vzela bolnišnico, nato jim je v kraj vsilila še otroke, ki so bili drugačni od njihovih. »Morda je največji uspeh centra, da so med nami štirje varovanci, ki so v njem od začetka. Tega jim takrat ne bi nihče prerokoval, niti stroka ne. Osebe z motnjo v duševnem razvoju so umirale prej, dokaj mlade.