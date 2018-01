Nizozemci še zdaleč ne iščejo samo kampov

Tolmin – Med vsemi evropskimi destinacijami se je število nizozemskih turistov letos povečalo samo v Sloveniji. O vzrokih za to smo se pogovarjali s Tino Batistuta, ki je pred štirimi leti Tolmin zamenjala za Haag. Ustanovila je turistično podjetje Mooie besede, ki se je s portalom mijnslovenie.com specializiralo za slovenski trg.



Blaž Močnik



Nizozemci tradicionalno obiskujejo Slovenijo, a v prvih devetih mesecih smo jih našteli 120.000, to je tretjino več kot ponavadi, ustvarili pa so tudi tretjino več prenočitev. So med petimi najpomembnejšimi za slovenski turizem. Kako pojasnjujete takšno rast?



Ko sem se odselila v Nizozemsko pred štirimi leti, povprečni Nizozemec še vedel ni, kje je Slovenija. Poznali so jo ljubitelji narave in aktivnih počitnic. To me je šokiralo, kajti že prej sem delala v turizmu in jih redno srečevala. Letos se je o Sloveniji govorilo veliko več. To potrjuje tudi obisk naše spletne strani, ki je imela do novembra 90.000 ogledov. Pred štirimi leti so bila iskanja v nizozemščini o Sloveniji v Googlovem brskalniku tako zanemarljiva, da nismo mogli iskati niti ključnih besed. Zdaj je povsem drugače. Nekaj je k temu prispevala neposredna nizkocenovna letalska povezava, še bolj pa to, da smo varna destinacija. To na Nizozemskem zdaj izjemno poudarjajo. V medijih je zakrožil zemljevid, na katerem sta bili samo Finska in Slovenija označeni kot zelo varni državi. Nizozemce pa privablja tudi Sredozemlje in mnogi tako Slovenijo odkrijejo v tranzitu. Na zemljevid nas je po mojem postavila tudi begunska kriza. Predvsem pa leta promocije turizma. Turizem je tek na dolge proge.



Nizozemce pri nas dojemamo kot turiste v avtodomih, starih pasatih in kombijih, ki veliko kampirajo. Kakšni so drugi nizozemski turisti?



To je naša zanimiva percepcija nizozemskih gostov, vendar podatki nizozemskega statističnega urada tega ne potrjujejo. Pravzaprav je nasprotno – najprej iščejo hotele, potem apartmaje, nato bungalove in kamperje, šele potem pridejo na vrsto kampi. To se je po mojem zgodilo, ker je Slovenija dolgo nagovarjala ciljno skupino, ki je pač kampirala. Mi pa merimo na goste, ki iščejo višjo dodano vrednost – kakovostne hotele, počitniške hiške in apartmaje. Nizozemci najprej poiščejo nastanitev, šele potem raziščejo, ali jim je destinacija všeč.



Verjetno se ne omejujete na Soško dolino, od koder izhajate.



Ne, partnerje imamo po vsej Sloveniji. Do dvakrat na teden objavljamo članke o Sloveniji, tudi svetujemo brezplačno. Prav iz tega smo razvili svojo ponudbo, ker vidimo, kaj Nizozemce najbolj zanima. Spraševali so nas po nastanitvah in destinacijah, kar lahko sicer vsakdo prebrska, toda spoznali smo, da za to nimajo časa, znanja ali pa se prepustijo specialistu za Slovenijo. Predstavljamo se kot slovensko-nizozemsko podjetje, kjer so sodelavci še Korošica, dva Nizozemca in Francoz.



Po čem sklepate, da je portal mijnslovenie.com postal najpomembnejši vir informacij o Sloveniji na Nizozenskem?



Tega ne moremo trditi povsem natančno, ampak število ogledov in prihodov nakazuje na to. Sklepamo, da portal obišče vsaka nizozemska družina ali par, ki načrtuje počitnice v Sloveniji. Res pa je, da nas obiskujejo tudi nizozemsko govoreči Belgijci.



Kaj jih zanima?



Dokaj osnovne stvari – kam sploh iti in katere nastanitve izbirati. Povsem se prepustijo, da jih mi vodimo. Za sto evrov ali več jim na podlagi kratkega vprašalnika naredimo natančen potovalni načrt z dnevnim programom, ki vključuje tudi nasvete, kje parkirati, kje jesti, kam na kopanje, aktivnosti ... Pripravimo jim daljši program, kot imajo na voljo časa. Ne iščejo zgolj aktivnosti, temveč raznovrstnost potovanja. V Sloveniji so zaradi narave, zelo radi pa se odločajo za pokušine medu, vina, žganja – pristnih slovenskih stvari. Naš koncept je, da jim pokažemo pravo Slovenijo, ne samo kamor gredo množice. Radi bi jim pokazali kočevski gozd, na primer. To je divjina, ki je na Nizozemskem nimajo.



Koliko ponudnikov se vam je doslej odzvalo?



Več kot 50, skupaj pa imamo 70 ponudb. Radi bi privabili čim več ponudnikov doživetij ali paketov, saj večina portalov trži zgolj nastanitve. Med tolminskimi festivali smo ponujali različna doživetja. Gostov še ni bilo veliko, toda odzivi so bili fenomenalni. Najbolj pomembno pa je bilo, kakšni so ljudje, ki ponujajo ta doživetja. Slovenci znamo navdušiti tujce z veliko gostoljubnostjo in sproščenostjo. In to Nizozemci glasno povedo.