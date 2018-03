Notranjci oživljajo Trbovlje

Vlaganja v nekdanja Tovarno pohištva Trbovlje in Interpark: Eurobox in Rimex odpirata delovna mesta; v Trbovljah previsoko nadomestilo za stavbna zemljišča.

Trbovlje - Za domače, zasav­ske investitorje očitno nezanimivi lokaciji propadle Tovarne pohištva Trbovlje in izropanega nekdanjega trgovsko-poslovnega centra Interpark sta po več letih samevanja le pritegnili vlagatelje. Prvi, Eurobox, prihaja iz Cerknice, drugi, Rimex, iz Knežaka, oba sta objekta v precej slabem stanju kupila od slabe banke in oba sta se že lotila oživljanja »mrtvecev«.

Solastnik Rimexa Miran Rolih, ki se v Knežaku ukvarja s trgovino, dokončuje pa tudi izdelke iz proizvodnje lesne industrije Javor iz Pivke v stečaju, pravi, da se ne more načuditi pesimizmu, ki mu je priča, odkar se je kot investitor pojavil v Trbovljah. V kompleksu, velikem dobrih 2800 kvadratnih metrov, ki ga je slaba banka prodajala za 226.000 evrov brez DDV, so bili nekoč trgovina iz verige Hardy, pekarna, trgovina z sadjem in zelenjavo, zavarovalnica, v njej je nekdanji lastnik, domačin Slavko Mikolič, uredil lokal, v katerem je prodajal lastno pivo z vodo izpod Mrzlice, in dvorano za fitnes.

Precej dotrajano nepremičnino Tovarne pohištva Trbovlje (TPT), ki jo je leta 2010 doletel stečaj in ki so jo v preteklosti podajali Steklarna Hrastnik, Celjan Vladimir Vajdetič in nazadnje razvpiti velenjski Toming Tomaža Ročnika, je kupil Eurobox. Ukvarja se z izdelavo kartonske embalaže, poslovno enoto v nekdanji kartonažni tovarni Tika v Trbovljah pa ima po podatkih solastnika in zastopnika Damjana Krajca že od leta 2012: »Ker so nam bili obstoječi prostori pretesni, smo se odločili za nakup TPT, ki jo zdaj uporabljamo le za skladišče,« je povedal. Slaba banka je za nekdanjo TPT zahtevala 120.000 evrov.