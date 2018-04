Nov potres v Posočju vedno vprašanje časa

Drežniške Ravne so po potresu postale nova vas. Od kakšnih 30 hiš v spodnjem delu le tri niso zgrajene na novo. Rado Rakušček z družino je bil le štiri mesece v obnovljeni hiši, ko je velikonočni potres naredil svoje. Takrat so se odločili za obnovo z injektiranjem, a je naslednji potres leta 2004 hišo spet tako zamajal, da je bila le pogojno varna za življenje. Ko je nato le privolil v rušenje in novogradnjo, pa je na začetek del čakal vse do leta 2011. V novo hišo se je družina vselila šele pred petimi leti. »Prej smo dve leti živeli pri sosedih. Saj ni bilo tako slabo,« se danes z nekaj nasmeška spominja Rakušček. A je potres pustil nekaj ran: »To so bila leta stresa. Hišo sem začel obnavljati mlad, ampak je vse tako dolgo trajalo.«

Varne(jše) zgolj novogradnje

Potres je na cesto v Posočju spravil približno 700 ljudi, prizadel pa je območje 16 slovenskih občin. Od poškodovanih 4055 objektov so jih obnovili 1829, največ stanovanjskih, poslovnih in gospodarskih. Takratna vlada je pred poletjem ustanovila Državno tehnično pisarno za popotresno obnovo. Načrte ji je prekrižal julijski potres leta 2004, ki je poškodoval tudi na novo sanirane objekte.