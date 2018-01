Na Primorskem nov primer ošpic

Ljubljana - V vrtcu Knežak, ki deluje pri Osnovni šoli Toneta Tomšiča, je ena od deklic zbolela za ošpicami. Vir okužbe še ugotavljajo, po zagotovilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa primer ni povezan z moškim, ki je okužen vstopil v pediatrično kliniko.

Tea Gustinčič, ravnateljica vrtca, v katerem je v treh skupinah petdeset otrok, je povedala, da ravnajo skladno z navodili, ki so jih prejeli od NIJZ. Dodala je, da med starši ni mogoče zaznati panike in da so vsi otroci cepljeni po programu, torej z enim odmerkom cepiva. Naslednjega, ki naj bi zagotavljal 99-odstotno zaščito, otroci dobijo pred vstopom v šolo.

Po nepreverjenih informacijah je bila deklica na pediatrični kliniki menda v času, ko se je tam mudil okuženi moški z Obale. Na NIJZ so že zanikali, da bi bil njen primer povezan s pediatrično kliniko. »Vir okužbe oziroma epidemiološko povezavo še ugotavljajo,« so zapisali v sporočilu za javnost. Bolezen pri deklici, ki je v domači oskrbi, poteka brez zapletov. Ker je bila dan pred pojavom bolezni v vrtcu v Knežaku, se staršem tamkajšnjih otrok svetuje preverjanje cepilnega statusa z dodajanjem manjkajočih odmerkov cepiva. Ravnateljica Gustinčičeva upa, da ne bo zbolel nihče več.

Ošpice ali norice?

V teh dneh se je pojavil dvom, ali je bil moški, ki je 4. januarja na pediatrično kliniko pripeljal na pregled otroka, okužen z ošpicami ali pa je imel norice. Na NIJZ zagotavljajo, da je virus ošpic pri njem potrdila laboratorijska preiskava: »Skladno s tem so bili izvedeni utemeljeni in sorazmerni ukrepi za preprečitev širjenja okužbe.«

Tisti, ki so bili z moškim v istih prostorih na pediatrični kliniki lahko zbolijo do 25. januarja, najdaljša inkubacijska doba je namreč 21 dni.