Nova metla vztraja na položaju

Celje - Margareta Guček Zakošek nadaljuje z vodenjem Splošne bolnišnce Celje (SBC), na čelo katere je stopila pred tednom dni. V SBC jih ne moti, da so v petek prejeli začasno odredbo delovnega in socialnega sodišča, da morajo zadržati izvedbo sklepa sveta zavoda, ki jo je imenoval za direktorico, in sicer do takrat, ko bo pravnomočna postala odločitev sodišča o tožbi, ki jo je proti organom bolnišnice vložil izločeni kandidat za direktorja Branko Gabrovec.

V bolnišnici pravijo, da je nova direktorica funkcijo nastopila pred izdajo odredbe sodišča in je zato ta brezpredmetna. A Gabrovčev odvetnik Igor Inkret opozarja, da lahko bolnišnico vsak dan nespoštovanja odredbe stane 2.000 evrov.