Nova mlečna kraljica je Monika Rakun

Žalec – Tu so danes okronali 11. mlečno kraljico, to je postala 20-letna Monika Rakun iz Polzele. Krono si je prislužila s svojim znanjem o kmetijstvu in mlekarstvu. Pri tem so na slovesnosti ob 20-letnici znamke LCA Zelene doline že 36. leto zapored razglasili tudi največje pridelovalce mleka med svojimi kooperanti.

Mlekarna Celeia iz Arje vasi je namreč edina domača mlekarna v večinski lasti zadrug in s tem v posredni lasti svojih kooperantov iz Savinjske in Koroške regije. Med kmetijskimi zadrugami je lani mlekarni največ mleka oddala Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenj Gradec, saj so njeni člani oddali skoraj 27 milijonov litrov mleka, sledili sta ji Kmetijska zadruga Šaleška dolina z dobrimi 14 milijoni in Kmetijska zadruga Šmarje z dobrimi 13 milijoni litrov.

Med pridelovalci so največ mleka v Arjo vas lani oddali s kmetij Haralda in Nine Konečnik iz Šentjanža pri Dravogradu (1,2 milijona litrov), s kmetije Hedl iz Radelj ob Dravi (0,9 milijona litrov) in s kmetije Frančiška in Jožice Rotnik iz Šoštanja (0,6 milijona litrov).

Mlekarna Celeia mleko na svojem območju odkupuje od skoraj 1100 pridelovalcev, ki so združeni v 17 zadrug. Vse mleko, ki ga predelajo, poudarja direktor Marjan Jakob, je slovensko in lani so ga po najvišjih cenah v Sloveniji zaradi izplačevanja nagrad za manjšo onesnaženost ter pridelavo brez gensko spremenjene krme odkupili kar 101 milijon litrov. Predelali so šest milijonov litrov mleka več kot leta 2016, še vedno pa so posebej znani po svojih fermentiranih izdelkih, predvsem jogurtih in sirih.

Mlekarna je imela lani 60,1 milijona evrov prihodkov ali skoraj desetino več kot leto prej, od tega je 45,7 milijona evrov zaslužila na domačem trgu. Dobička v letu 2017 je bilo okoli pol milijona evrov in je primerljiv z letom 2016 – bilo bi ga več, če ne bi kmetom plačevali najvišjih odkupnih cen.

Kmetje oziroma zadruge, ki so skoraj 74-odstotne lastnice mlekarne, zdaj čakajo na dovoljenje Agencije za varstvo konkurence, da od družb KD Kapital in Alta Media odkupijo še nekaj manj kot 24 odstotkov mlekarne. S tem bo Mlekarna Celeia tako rekoč v stoodstotni lasti slovenskih kmetov.