Nova odpoved v enoti za intenzivno terapijo

Potem ko je po 26 letih dela v UKC Ljubljana z novim letom dal odpoved vodja enote za otroško intenzivno terapijo Gorazd Kalan, mu je pretekli teden sledila ena od zdravnic. Če ne bo kadrovskih okrepitev, bosta spomladi na oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT) ostala le še dva pediatra intenzivista.



Zdravnica se je za odhod odločila zaradi vse bolj kritičnih razmer na oddelku, kjer se zdravijo najtežje bolni otroci iz vse Slovenije. Odšla bo po 22 letih dela. A verjetno bi ostala, če bi odgovorni pravi čas poskrbeli za ustrezno organizacijo dela in preprečili kadrovsko stisko. Namesto tega pa so trem zdravnikom odobrili prerazporeditev znotraj UKC Ljubljana, eni od zdravnic pa omogočili enoletno izobraževanje v tujini. Poleg tega se je eden od specialistov upokojil, zdravnik Kalan pa je po osmih letih vodenja enote za intenzivno terapijo z januarjem dal odpoved delovnega razmerja.