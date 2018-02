Zaradi snega gospodinjstva ponekod po državi brez elektrike

Dežurni delavci elektro podjetij so na terenu in se trudijo težave čim prej odpraviti.

A. S. H., STA

Ljubljana - Po včerajšnjem sneženju, ki je povzročilo precej težav v prometu, meteorologi za danes napovedujejo oblačno vreme z občasnim sneženjem, ki bo popoldne ponehalo, najkasneje na jugovzhodu. Dopoldne bo na Primorskem pihala močna burja, v višjih legah Primorske in Notranjske bodo nastajali snežni zameti.

Agencija za okolje je zaradi burje izdala opozorilo, saj napovedujejo, da bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zaradi burje je na hitri cesti Nanos - Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Ajdovščina že prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila z ponjavami do 8 ton teže.

Sicer pa bo v nadaljevanju noči v notranjosti Slovenije snežilo, po nižinah Primorske pa deževalo. Občasno močnejše sneženje pričakujejo predvsem na Postojnskem, Notranjskem in Kočevskem. Do popoldneva lahko tam zapade do okoli 30 cm snega.



Na cesti prave zimske razmere

Na cestah so sicer posipne in plužne skupine, promet je upočasnjen. Voznikom zato na prometnoinformacijskem centru priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Za tovorna vozila je nekaj prepovedi na cestah Črni Vrh - Col in Spodnja Idrija - Godovič, Škofljica - Rašica - Žlebič, Šentvid - Šoštanj ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina, Petrina, Vinica ter Starod.

Verige so obvezne na cestah Bled - Pokljuka, Jereka - Pokljuka, Podrošt - Sorica - Bohinjska Bistrica in Petrovo - Brdo Sorica - Bohinjska Bistrica ter čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko Sedlo.



Še vedno je velika tudi nevarnost snežnih plazov.

Obeti so nekoliko boljši. V nedeljo bo v večjem delu države delno jasno.



Sneg ponoči lomil drevje po vsej državi

Zaradi obilne snežne pošiljke so se ponoči po vsej državi podrla številna drevesa, ki so ovirala promet in ogrožala hiše. Delavci dežurnih služb so bili vso noč na terenu, polne roke dela so imeli tudi elektro delavci. Razmere se še ne umirjajo.



Zaradi snega gospodinjstva ponekod po državi brez elektrike

Zaradi sneženja prihaja do težav tudi pri dobavi električne energije. Največ gospodinjstev je brez elektrike na območju Elektra Primorska. Dežurni delavci elektro podjetij so na terenu in se trudijo težave čim prej odpraviti.

Na območju Elektra Primorska je trenutno brez električne energije 1829 odjemalcev, največ na območju Ilirske Bistrice, Kozine in nekaj tudi na Sežanskem.

Težave imajo tudi na območju Cerknega in Idrije ter na Bovškem, so sporočili iz Elektra Primorska. Na Goriškem so brez električne energije odjemalci na območju Čepovana in Lokovca.

Brez elektrike je trenutno tudi 3445 odjemalcev Elektra Ljubljana, predvsem na območju Kočevja.

Sneg povzroča težave tudi na smučiščih



Obilna pošiljka snega povzroča težave tudi upravljalcem slovenskih smučišč. Na Soriški planini danes niso pognali naprav, saj jih je presenetil snežni plaz. Prav tako zaradi vremenskih razmer ne obratuje smučišče Stari vrh. Del naprav ne obratuje na Cerkne, Voglu in Krvavcu, na Pokljuko pa danes zaradi obilice snega ne more peljati smučarski avtobus.

Snežnim užitkom pa se lahko smučarji neovirano predajajo na smučišču v Kranjska Gori, kjer ob 80 centimetrih snega obratujejo vse proge in vlečnice. Trenutno tam sneži, vidljivost pa ovira nekaj megle v višjih legah. Prav tako obratujejo vse proge na Veliki planini. Na Rogli se lahko pohvalijo z več kot metrom snega. Obratujejo vse proge razen Jurgovo 3.