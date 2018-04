Novinarji v Evropi pod vse večjim pritiskom

K. B.

Ljubljana – Položaj novinarjev in neodvisnost medijev v preteklem letu nista nazadovala le v avtoritarnih režimih, temveč predvsem v demokracijah. Slovenija je po indeksu medijske svobode mednarodne organizacije Novinarji brez meja sicer napredovala, a razlogov za zadovoljstvo kljub temu nima.

Evropa velja za regijo, ki je za delo novinarjev najbolj varna. Vendar v preteklem letu je bila pod največjim pritiskom, v poročilu ugotavlja mednarodna organizacija Novinarji brez meja.

Od petih največjih padcev so kar štirje v evropskih državah: najbolj na Malti, na Češkem, v Srbiji in na Slovaškem. Položaj medijev je ponovno najboljši na Norveškem, na dnu lestvice je tudi letos Severna Koreja.

Delo infografika.

V Sloveniji so medijske razmere med državami Balkana ponovno najboljše, ocenjujejo Novinarji brez meja, saj lahko novinarji večinoma poročajo svobodno. Med 180 državami je na 32. mestu, kar je pet mest bolje kot lani.

Vendar slovenski mediji se vedno bolj podrejajo oglaševalcem, pritiski lastnikov medijev, ki si ne želijo konfliktov z nosilci moči, se stopnjujejo, etični standardi pa padajo še posebej v tabloidnih medijih, že leta ugotavljajo v Društvu novinarjev Slovenije.

Pri preiskovanju korupcije in drugih občutljivih tem nanje poskušajo vplivati politiki in gospodarstveniki. Poslovni modeli medijev so zaradi digitalizacije pod vprašajem, socialni položaj številnih novinarjev je negotov, medijska pluralnost pa je pomanjkljiva, kar onemogoča spodbujanje javne razprave in učinkovitejši nadzor nad oblastjo.