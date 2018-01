Novoletno plavanje v mrzli Savinji

Celje - Obiskovalce na bregu Savinje sta bičala mrzel veter in dež, najpogumnejših petdeset pa je na breg prišlo v kopalkah. Prvi se je v vodo podal Darko Završan, ki bo letos dopolnil 70 let. Pa ni bil najstarejši! Najstarejši plavalec Karli Šinkovec bo letos dopolnil 72 let, najmlajši, Žan Glavnik, bo letos praznoval 12. rojstni dan.

Savinja je bila tokrat kar »topla«, saj je imela luksuznih šest stopinj Celzija. Pobudnik novoletnega skoka v Savinjo plavalec Jože Tanko se spominja, da so plavali tudi že med ledom, pred tremi leti je imela Savinja na novega leta dan le eno stopinjo nad lediščem. »To je edino plavanje v reki v Sloveniji. Morje je toplejše. Vsaka stopinja se pozna,« je dejal Tanko.

Med najpogumnejšimi sta bili tudi dve ženski. 19-letna Eva Plevnik je po plavanju, še v kopalkah, nasmejano povedala: »Fantu sem povedala, da obstaja novoletni skok v Savinjo, ker ni iz Celja in ni vedel. Pa me je on prepričal, da bi šla. Obljubila sem, da bom plavala in je bilo super. Malo me je bilo strah, ampak takoj, ko sem dala noge v vodo, je bilo v redu. Nič me ni zeblo, tudi zdaj me ne. Če bom v Celju, bom drugo leto spet plavala.«

Uspeh glede na vreme

Skok v Savinjo, ki je v bistvu vstop v Savinjo, saj morajo plavalci previdno po skalah, nekatere se skrivajo tudi na progi pod vodo, je letos že devetič pripravil Kajak kanu klub Nivo Celje. Kajakaši in trije potapljači vsako leto poskrbijo tudi za varovanje plavalcev.

Predsednik kluba Dušan Konda je bil presenečen nad letošnjim odzivom: »Glede na to, da je bilo tako slabo vreme, je bilo plavalcev veliko. In tudi obiskovalcev. Na bregu je bilo okoli 500 ljudi, če bi bilo sonce, bi jih bilo zagotovo vsaj trikrat več. A mi že gledamo naprej, ko bo prihodnje leto jubilejni, deseti skok v Savinjo.«

V Velenju nazdravili pod vodo

Potapljači DPD Jezero Velenje pa so tradicionalno že 23. leto zapored potapljaško sezono odprli z novoletnim potopom v Velenjsko jezero. V mrzlo jezero se je potopilo 19 potapljačev iz vse Slovenije, med drugim tudi pripadniki Podvodne reševalne službe Slovenije. Kot vsako leto so tudi tokrat pod vodo odprli penino in tudi nazdravili.