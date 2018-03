O direktorici celjske bolnišnice sodišče še odloča

Celje – Delovno sodišče bo pisno odločilo o začasni odredbi, ki zahteva zadržanje sklepa o imenovanju Margarete Guček Zakošek (SMC) za direktorico Splošne bolnišnice Celje (SBC) in bolnišnici nalaga za vsak dan, ko tega ne upošteva, 2000 evrov kazni. Odredbo je zahteval Branko Gabrovec, ki ga je razpisna komisija pod vodstvom Barbare Tiselj (SMC), izločila iz razpisa, Tisljeva pa je kmalu po tem dobila službo na ministrstvu za zdravje.

Ministrica Milojka Kolar Celarc iz kvote SMC je soglasje k imenovanju Guček Zakoškove dala 19. februarja, potem ko jo je svet zavoda za direktorico izbral 5. februarja. Med prijavljenimi kandidati je bil tudi Branko Gabrovec, sicer tudi član sveta zavoda SBC. Razpisna komisija, v kateri sta bila poleg Tisljeve še Jožef Zimšek (Desus) in predstavnik zaposlenih Matej Velenšek, je Gabrovca iz razpisa izločila tik pred sejo sveta zavoda, saj naj ne bi izpolnjeval razpisnih pogojev glede delovnih izkušenj. Komisija se je sklicevala na pravno mnenje ministrstva za zdravje, ki ga je po zapisniku Tisljeva dobila v nedeljo zvečer.

Gabrovec je prepričan, da bi bil izvoljen za direktorja, če ga razpisna komisija ne bi izločila: »Izločili so me na podlagi očitno ponarejenega dokumenta še pred sejo sveta zavoda. O tem bi seveda moral odločati svet zavoda.« Kot meni njegov zagovornik Igor Inkret, je zato pogodba o zaposlitvi, ki jo je 20. februarja podpisala Guček Zakoškova s SBC, nična: »Ker ga je izločil napačen organ.« Inkret je na sodišču še opozoril, da spornega pravnega mnenja v spisu sploh ni: »Predsednica razpisne komisije je zavedla razpisno komisijo in svet zavoda. Od daleč je kazala pravno mnenje, pod dokument, ki ga je v spis predložila SBC, pa je podpisana Barbara Tiselj.« Vpogled v pravno mnenje smo že pred časom zahtevali tudi na Delu, vendar ga nismo dobili.

Je pa Inkret opozoril tudi na sum korupcije, saj je Tisljeva 1. marca dobila zaposlitev v kabinetu ministrice za zdravje, nekaj tednov kasneje pa celo službo za nedoločen čas »na direktoratu za dolgotrajno oskrbo. Tako imamo Margareto Guček Zakošek, Barbaro Tiselj in ministrico vse iz iste stranke«.

Karate kot izkušnja

Stojan Zdolšek, ki na sodišču zastopa SBC, je poudaril, da je očitek o korupciji nekorekten in da je ključno dejstvo, da Gabrovec ne izpolnjuje pogojev razpisa. Gabrovec je namreč med svoje vodstvene delovne izkušnje navedel tudi vodenje karate kluba in vodenje zveze karate klubov. »Ne moremo primerjati vodenja sistema SBC z vodenjem relativno obskurnega društva za karate veščine,« je dejal Zdolšek in dodal, da gre pri tožbi zgolj za nagajanje. »Če nekdo misli, da lahko vodi bolnišnico, ker ima izkušnje iz karateja, je to cerebralna korupcija,« je še odgovoril. SBC je sicer med razpisom dala mnenje, da Gabrovec pogoje izpolnjuje. Vodja splošno pravnega kadrovskega sektorja Andrejka Presker Hudernik je dejala, da to ni bilo mnenje pravne službe: »SBC ima več kot 2000 zaposlenih in to ni primerljivo s klubom. Pravno mnenje je napisala pomočnica direktorice Damjana Medved Arbeiter.« Tudi ta je sicer pravnica.

Pred odločanjem o izpolnjevanju delovnih pogojev mora sodišče rešiti vprašanje začasne odredbe. Inkret je prepričan, da bi morala SBC začasno odredbo upoštevati in plačati kazen: »Smisel zakona je prav v tem, da ugovor ne zadrži izvršitve in da se je nasprotna stranka dolžna držati začasne odredbe ne glede na to, ali je ta pravilna ali ne.« Če to drži, bi to do danes pomenilo 70.000 evrov kazni za SBC. Ta se za zdaj z Gabrovcem, ki toži za ponovitev razpisa, noče poravnati.