O odgovornosti glede Teša 6 še prihodnji teden

Preiskovalna komisija DZ za Teš 6 se je za to odločila zaradi obsega materiala poročila.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Preiskovalna komisija DZ za Teš 6 je danes obravnavala osnutek končnega poročila, a se je zaradi obsega materiala odločila, da se sestane še prihodnji teden.

Kot je za STA pojasnil predsednik preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 Matjaž Hanžek, bo poročilo, ko bo potrjeno, romalo v DZ ali na redno oziroma izredno sejo.

DZ ima po Hanžkovih pojasnilih vsa pooblastila do konstitucije novega DZ in lahko poročilo obravnava tudi na izredni seji, če redne aprilske ne bo. »Nič še ni izgubljeno,« je dejal Hanžek, ki bo vsebino poročila, ko ga bo komisija potrdila, predstavil na novinarski konferenci. Hanžek sicer o vsebini končnega poročila ne more govoriti, dokler ne bo potrjeno.

Glavna ost poročila parlamentarne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti pri Tešu 6 je po naših podatkih usmerjena proti vladam Janeza Janše in Boruta Pahorja. Več lahko preberete TUKAJ.