O pravnih izzivih reševanja problematike posojil v švicarskih frankih

Šp. B., STA

Ljubljana – Slovenska tiskovna agencija v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije danes pripravlja okroglo mizo na temo pravnih izzivov reševanja problematike posojil v švicarskih frankih. Na njej bo govor o nekaterih ekonomskih in pravnih dilemah, ki se odpirajo v povezavi s temi posojili, in poskusih sistemskega reševanja tega vprašanja.

Na okrogli mizi bodo sodelovali dekan ljubljanske pravne fakultete Miha Juhart, redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Aljoša Valentinčič, odvetnika Nina Zidar Klemenčič in Miha Lah, predsednica Združenja Frank Alja Pestar, o reševanju te problematike na Hrvaškem pa bo spregovoril nekdanji predsednik združenja hrvaških bank Zoran Bohaček.

Problematika reševanja posojil v švicarski valuti, ki so jih banke pretežno podeljevale v obdobju od 2005 do 2008, se je izpostavila ob rasti tečaja franka po izbruhu finančne in gospodarske krize ter pozneje evrske dolžniške krize, še posebej pa po januarju 2015, ko je švicarska centralna banka nenadoma prenehala politiko vzdrževanja minimalnega tečaja pri 1,2 franka za evro.

Posojilojemalci, za katere je imela krepitev franka v tem obdobju velike negativne finančne učinke, so proti bankam, ki jim očitajo zavajanje in nepoštene prakse, sprožili vrsto tožb, sodna praksa na tem področju pa je neenotna. Odločitve na temo posojil v švicarski valuti je sprejelo tudi Sodišče EU. Sodelujoči v okrogli mizi bodo poskušali v luči tega odgovoriti na dileme glede pojmov, kot so pojasnilna dolžnost in ničnost pogodbe.

Več držav Srednje in Vzhodne Evrope, kjer je bila problematika teh posojil najbolj pereča, se je lotilo tudi sistemskega reševanja posledic valutnega tveganja. Med temi je Hrvaška. Tudi v Sloveniji je skupina poslancev pred kratkim v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o konverziji posojil v frankih v evrske, ki so ga s pomočjo Inštituta za ustavno pravo pripravili v Združenju Frank. Zakon ob izteku mandata DZ še ni prišel na vrsto za prvo obravnavo.