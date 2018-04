O stavki bodo spraševali delavce

Velenje – Zaposleni v Premogovniku Velenje se bodo od danes do petka na zborih delavcev lahko izrekali, ali podpirajo opozorilno stavko, napovedano za torek, 17. aprila.



Generalni direktor Premogovnika Velenje (PV) Ludvik Golob se je o sklicu zborov delavcev včeraj dogovoril na sestanku z izvršilnim odborom sveta delavcev Premogovnika Velenje. Stavko je za prihodnji torek napovedal manjši izmed obeh podjetniških sindikatov, Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES).



Nekatere zahteve SDRES presegajo pristojnosti uprave Premogovnika Velenje, druge pa so enake zahtevam večjega izmed obeh podjetniških sindikatov v premogovniku, Sindikata pridobivanja energetskih surovin (SPESS). Njegov predsednik Simon Lamot je že v petek sporočil, da vodstvo SPESS stavke ne podpira, saj se o zahtevah ter spremembah podjetniške in panožne pogodbe uspešno pogajajo, znotraj Premogovnika Velenje pa je SPESS z upravo že dosegel soglasje za pet od osmih zahtev.



Nadaljevanje pogajanj



Tudi generalni direktor premogovnika je včeraj potrdil, da se pogajanja nadaljujejo. Hkrati je poudaril, da se Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije do včeraj sploh še ni opredelil do ponudbe uprave v zvezi z zahtevami, temveč je le prek medijev napovedal stavko. »To razumemo kot ponovno netenje nemira med zaposlenimi in v javnosti,« je dodal Golob.»V sindikatih SPESS in SPESS-PV menimo, da so grožnje s stavko prenagljene, vse dokler uspešno potekajo pogajanja z delodajalci,« sta sporočili vodstvi obeh sindikatov. Prepričani so, da se sindikata pogajata s poslovodstvi družb skupine Premogovnika Velenje. Po njihovem nekatere zahteve SDRES niso upravičene, saj se nanašajo na poslovanje družb, in ne na pravice in obveznosti zaposlenih.

O dosedanjem izplenu pogajanja v SPESS-PV poudarjajo, da so v začetku leta uspešno sklenili dogovor o izplačilu nagrade za delovno uspešnost v višini 3,50 evra na dnino za poslovno leto 2017. K podpisu dogovora so povabili tudi sindikat SDRES, vendar je ta podpis odklonil. Že v začetku leta so se z upravo dogovorili tudi o izplačevanju mentorskega in inštruktorskega dodatka, spoštovanju pravic zaposlenih v hčerinski invalidski družbi HTZ skladno z delom ugodnejših določb kolektivne pogodbe kovinske industrije, zajezili so zaposlovanje agencijskih delavcev, sklenili so dogovor o napredovanjih skladno s kolektivno pogodbo. Dosegli so tudi ponoven izračun potnih stroškov za odpravo nepravilnosti zaradi napačnih obračunov iz preteklosti, za dokončno ureditev tega pa čakajo še na mnenje skupne komisije za razlago podjetniške kolektivne pogodbe.

Zdaj pa se sindikat SPESS-PV naprej pogaja o ureditvi efektivnega delovnega časa. »Sledimo predlogu, ki ga je podprlo 836 delavcev, zaposlenih na delovnih mestih v jami. Zahtevamo, da je ureditev efektivnega delovnega časa skladna z zakonom in ne posega v ekonomsko-socialni položaj zaposlenih. V zadnjih mesecih je bil tudi pri tej temi dosežen precejšen napredek v pogajanjih in menimo, da bo še ta mesec uprava podala sprejemljiv predlog, ki bo v efektivni delovni čas vključeval tudi čas priprave na delo. Z drugimi socialnimi partnerji se intenzivno pogajamo tudi o višini regresa za leto 2018,« je sporočilo vodstvo sindikata.

Pri tem pa opozarjajo, da če delodajalec ne bo več pripravljen odpraviti nezakonitosti ali bo uvajal nove ukrepe v škodo zaposlenih, ne izključujejo uporabe zakonitih sredstev za obrambo pravic svojih članov skupaj s stavko.