O stavkovnih zahtevah danes še v vzgoji, izobraževanju in kulturi

Ljubljana − Po včerajšnji skupni predstavitvi stavkovnih zahtev 16 sindikatov javnega sektorja bodo danes svoje podrobneje predstavili še trije sindikati iz te kvote − visokošolski sindikat (VSS), sindikat kulture in narave (Glosa) in sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti (VIR).

Posebej jih je zmotil mačehovski odnos vlade do reprezentativnih sindikatov ter njeno poudarjanje, kako sta kultura in šolstvo pomembna stebra slovenske družbe, pri čemer hkrati lomi pravice delavcev, ki ju soustvarjajo.

»Vladna preigravanja z nekaterimi poklici oziroma cehi rušijo logična razmerja (denimo med vzgojitelji in učitelji) in ustvarjajo nove krivice, poskušajo deliti delavstvo javnega in zasebnega sektorja ter netiti spore med sindikati,« so zapisali pred današnjo tiskovno konferenco, ki sledi ob 13.30.

Druge sindikate zato pozivajo, da se pridružijo njihovi skupni akciji v vzgoji, (visokem) šolstvu in kulturi ter se odrečejo pragmatizmu izločanja pomočnic, vzgojiteljic, visokošolskih učiteljev in celotne plačne skupine J.

V omenjenih sindikatih so sicer ogorčeni nad vladnimi argumenti, da bi višje vzgojiteljske plače obremenile starše, saj vlada prek povprečnin tako ali tako sofinancira vrtce, podobno pa po njihovih besedah velja za plače visokošolskih delavcev. Zato pričakujejo povišanje proračunskih sredstev za svoja področja.

Stavka v terciarnem izobraževanju

Delo bodo 24. januarja za 24 ur prekinili na ljubljanski, mariborski in primorski univerzi. Zaposleni bodo stavkali na delovnem mestu, tako da ne bodo izvajali predavanj, izpitov in konzultacij, vendar vsi izpiti ne bodo odpovedani. Študenti bodo o dogajanju pravočasno obveščeni. Drugi delavci bodo stavkali tako, da ne bodo opravljali dela in ne bodo imeli uradnih ur.

Na ta dan bodo zaprti nekateri vrtci, zato sindikalisti starše pozivajo, naj otrokom priskrbijo drugo varstvo. Poleg tega bodo zaprti še nekateri arhivi, knjižnice in gledališča, so včeraj napovedali v Glosi.

Med 12. in 13. uro se bodo stavkajoči zbrali na protestnem shodu pred vladnim poslopjem na Gregorčičevi, ki se ga bodo udeležili tudi tisti iz drugih delov države. Uro prej se bodo zbrali pred sedežem univerze na Kongresnem trgu, kjer jih bo nagovoril njen rektor Igor Papič.

Na nočnem vrhu o pogajalcih

Koalicija je na sinočnjem vrhu obravnavala predlog ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja o sestavi vladne pogajalske skupine, ki se bo enotno pogajala s sindikati. Danes ga bo vlada obravnavala še na dopisni seji, do četrtkove redne seje pa naj bi bila znana groba pogajalska izhodišča.

Boris Koprivnikar nima težav s tem, da bi ga na željo sindikatov zamenjali kot glavnega vladnega pogajalca. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Kot je znano, se je vlada pripravljena pogajati o razlikah v plačnem sistemu, ki zadevajo primerljivost plač z zdravniki in postopnem ukinjanju varčevalnih ukrepov.

Ob ožji skupini pogajalcev bodo po poročanju Slovenske tiskovne agencije poleg Koprivnikarja še vodja sektorja za plače Branko Vidič, glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučković, premierov svetovalec Anžej Frangeš, predstavnica finančnega ministrstva Saša Jazbec in direktor Umarja Boštjan Vasle. Sestavili bodo tudi širšo skupino, v katero bodo vključeni predstavniki ministrstev; najverjetneje njihovi državni sekretarji.