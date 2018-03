Ob razstavi pirhov tudi zbornik o igrah ob veliki noči

Veržej - Sekanje pirhov, kotaljenje, trkanje z njimi in še kaj so bile tradicionalne igre otrok in tudi odraslih ob velikonočnih praznikih. Trkanju so v različnih krajih na Gorenjskem pravili tilčanje, štrucanje, štrncanje, na Koroškem trčlanje, trčlinje ali tulčkaje, v Prekmurju so "potačkali remenke", kotalili pirhe po travniku navzdol in pojedli tiste,k i so se razbili... Vse to in še kaj so zbrali in zapisali etnologi v letošnjem zborniku jubilejne desete razstave pirhov slovenskih pokrajin v Centru domače in umetne obrti Zavoda Marianum v Veržeju.

Veržejske razstave pirhov - letos jih je razstavljenih kakšnih 500, izdelalo pa jih je 19 šolskih in vrteških skupin iz severovzhodne Slovenije in 26 posameznikov in društev iz vse Slovenije - namreč niso zgolj razstave z različnimi tradicionalnimi in novejšimi tehnikami okrašenih vdelikonočnih jajc, ampak so prizadevni organizatorji, s katerimi sodelujejo tudi muzeji in etnologi iz Slovenije, Avstrije in Madžarske, vedno dodali tudi etnološko raziskavo katerega od običajev ali značilnosti velikonočnih praznikov. Tako je do sedaj izšlo deset zbornikov, v katerih je sodelovalo 26 muzejev in institucij iz Slovenije in zamejstva, obajvljenih je bilo 110 strokovnih člankov šestnajstih posameznic in posameznikov. Podrobno so se lotevali velikonončih voščilnic, peke kruha, košar in prtov, možnarjev, cvetnonedeljskih butar, bander, ognja, pirhov, križevih potov in letos velikonočnih iger.