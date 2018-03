Zaradi taljenja snega že težave

M. Č., STA

Ljubljana - Ob taljenju snega in posledičnem razlivanju rek prihaja tudi do manjših težav, zlasti v vzhodnem delu države. Tako so ponekod že poplavljene ceste, zaradi plazu pa je zaprta regionalna cesta Rogatec - Majšperk.

Agencija za okolje je že v soboto izdala opozorilo zaradi možnosti manjših razlivanj v porečjih Dravinje, Sotle in Polskave. Danes se bodo počasi povečevale tudi razlivne površine ob Krki, v ponedeljek in torek pa se bo Krka predvidoma razlivala na območjih rednih poplav. V ponedeljek so možna manjša razlivanja tudi ob Kolpi.

Zaradi obilnih količin vode so se sprožali tudi zemeljski plazovi. Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je prav zaradi plazu regionalna cesta Rogatec - Majšperk zaprta pri Strmcu pri Svetem Florjanu, obvoz je možen po cesti Kozminci - Žetale - Rogatec. Zaradi poplavljenega cestišča pa je v občini Majšperk zaprta lokalna cesta Lešje - Koritno.

Zaradi omenjenega plazu, ki se je sprožil v noči iz sobote na nedeljo, je regionalna cesta Rogatec - Majšperk do nadaljnjega neprevozna. Vzdrževalec ceste je postavil signalizacijo in naj bi čez dan nadaljeval ogled in odpravo posledic. Gasilci PGD Sveti Florjan in Stoperce so sicer že opravili ogled terena, hiše in gospodarskega poslopja v bližini. Na delu plazu so preusmerili tok vode, pri tem pa niso ugotovili poškodb, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.

Zemeljski plaz se je v soboto sprožil tudi v Lesičnem v občini Kozje. Posredovali so gasilci PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje, ki so s folijo pokrili plaz in uredili odvodnjavanje. V Dvorjanah v občini Duplek je zemeljski plaz ogrozil pomožni objekt ob stanovanjski hiši, zato so gasilci PGD Dvorjane in Korena plaz prekrili s folijo.

Prav tako v soboto je v Ljubiji v občini Mozirje z gospodarskega poslopja padla velika količina snega. Zaradi zamašenega odtočnega kanala in hitrega taljenja snega je grozilo, da bo voda zalila objekt. Posredovali so gasilci PGD Mozirje, ki so sneg odstranili in preprečili vdor vode.