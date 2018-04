Občina svojo zelenico menja za poplavno parcelo

Celje – Občina bo svojo 6661 kvadratnih metrov veliko zelenico pri dvorcu Lanovžu zamenjala z zemljiščem v Medlogu družbe CEP Urbana Majcna, čeprav je občinsko zemljišče večje in po podatkih geodetske uprave vredno sedemkrat več. Medloško zemljišče potrebuje ministrstvo za okolje in prostor za protipoplavni nasip, Majcen pa hoče zemljišče pri Lanovžu. Pravi, da bo tam ostal park, občina in večina svetnikov mu verjamejo.