Občinam manjka desetina denarja

Rače – Vmesne ugotovitve analize financiranja občin, ki jo je naročila Skupnost občin Slovenije (SOS), kažejo, da so bile občine do leta 2009 zadovoljivo financirane, že z letom 2010 pa so stroški presegli pripadajoča jim sredstva in sistemsko financiranje občin se je zmanjšalo za več kot desetino.

Direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor dr. Boštjan Brezovnik je prve ugotovitve analize predstavil predsedstvu SOS. Sistem financiranja občin je v Sloveniji v obdobju 2010–2014 povečal odmik od temeljnega načela evropske listine lokalne samouprave o sorazmernosti virov s pristojnostmi lokalnih skupnosti. V obdobju 2007–2009 so bile občine še zadovoljivo financiranje, saj so pripadajoča sredstva povprečne stroške takrat še presegala za devet odstotkov. V letih 2010–2014 pa so bili stroški višji od pripadajočih sredstev za 1,8 odstotka, kar pomeni, da se je financiranje poslabšalo za skoraj 11 odstotnih točk.

Brezovnik je poudaril tudi, da veljavni sistem financiranja občin ne omogoča primernega financiranja in izvajanja investicij. Občine namreč financirajo investicije predvsem iz drugih finančnih virov, ne pa s sredstvi države ali s sredstvi primerne porabe, čeprav naj bi primerna poraba zagotavljala sredstva za financiranje z zakonom določenih nalog.

Sejo predsedstva SOS je prvič vodil Branko Ledinek, župan Občine Rače - Fram, ki je vodenje SOS, s 175 članicami največjega reprezentativnega združenja prevzel od župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča.