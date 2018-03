Pravilnik, ki omejuje transmaščobe v živilih

V uradnem listu z dne 20. marca je bil objavljen pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih, ki omejuje vsebnost teh škodljivih maščob v živilih na slovenskem trgu na največ dva grama na sto gramov skupne vsebnosti maščob v živilu.

Določbe pravilnika veljajo za vsa rastlinska olja, maščobe in maščobne emulzije ter živila, ki vsebujejo takšna olja, maščobe in maščobne emulzije. Ne veljajo pa za živalska olja in maščobe ter za živila, pri katerih so transmaščobe naravno prisotne v živalskih oljih in maščobah, ki so sestavni del teh živil.

Zakonska omejitev se nanaša na vsa živila, tudi uvožena, ter za obroke v gostilnah in obratih javne prehrane.

Pravilnik bo začel veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu, nosilci živilske dejavnosti pa bodo imeli eno leto časa za prilagoditev surovin in postopkov priprave živil. Živila, dana v promet pred uveljavitvijo pravilnika, ki ne izpolnjujejo zahtev, bodo lahko v prometu do porabe zalog in največ dvanajst mesecev od uveljavitve pravilnika.