Obnova Kanina nujna za razvoj dolin pod pogorjem

Kluže – Občine v dolinah okoli kaninskega pogorja so odločene pospešiti razvoj območja, ki ga pestita staranje in odseljevanje prebivalstva. Glavni cilj je posodobitev in razširitev smučišča Kanin-Sella Nevea, medtem ko bi turistični napredek dosegli še s kolesarskimi povezavami, planinskimi ter učnimi potmi.



Tako so včeraj pismo o nameri za spodbujanje sistematičnega razvoja območja kaninskega pogorja podpisali župani občin Bovec, Kluže in Rezija Valter Mlekuž, Fabrizio Fuccaro in Sergio Chinese ter s tem naložili naloge odgovornim ne glede na to, kakšni bodo letošnji rezultati na državnih in lokalnih volitvah v Sloveniji ter deželnih v Furlaniji - Julijski krajini. »S podpisi smo pokazali, da smo zainteresirani za skupni razvoj demografsko ogroženega območja. Večkrat smo se sestali, toda vsak se pogovarja na svoji strani. Zdaj pa se obvezujemo, da moramo nekaj narediti za izboljšanje življenja v teh dolinah. Želje in cilji so veliki,« je napovedal Mlekuž.





Vse skupaj pričakovano temelji na celoviti posodobitvi kaninskega smučišča. Še pred kratkim je bila naložba ocenjena 50 milijonov evrov. V pismu sta tako nakazani gradnja novega žičniškega sistema in obnova restavracije Prestreljenik, medtem ko v prostor umešča tudi tako imenovano deželo ferat, kolesarsko povezavo z Nevejskim sedlom in naravoslovne poti za spoznavanje visokogorskega krasa. Časa za zagon razvojnih projektov pa ni na pretek. »Oboji smo odvisni od Kanina. Če ga ne bi obnovili, bi bržkone tudi Sello Neveo zaprli. V petih letih moramo nekaj narediti, da ne bomo na istem kot pred obnovo. Tega si nihče ne želi,« je opozoril župan.



Lokalni dokument z evropskim interesom



Čeprav je želja po celoviti obnovi združenega kaninskega smučišča že prišla do Bruslja, ki naj bi prispeval levji delež denarja za naložbo, se dobro leto dni po vnovičnem zagonu našega dela Kanina slovenska in furlanska stran še nista sestali in odločili, kdaj bosta potrkali na vrata za evropsko denarno pomoč. »Žal tega sestanka ni bilo, verjamem pa, da je zdaj res že čas.«



Župan občine Kluže, kjer se vije večji del smučišča Sella Nevea, Fabrizzio Fuccaro je poudaril, da so na povezavo čakali 40 let. »Nesreča na slovenski strani je bila velika učna ura,« je priznal. Zato pa odgovorni že hitijo s pripravami za gradnjo nove smučarske proge, posodobitev nekaterih naprav, gradnjo novega smučišča na stari slalomski progi, razvoj tekaških prog na planini Montaž in obratovanje žičnic tudi poleti.

Rezija pa si predvsem želi obnovitev planinskih poti, ki jo povezujejo z Bovškim in Nevejskim sedlom, vzpostavitev novih učnih poti in čezmejnega prometa za povečanje turističnih tokov med Žago in Rezijo. »Ni več geografske, fizične, ideološke in politične meje. Boljša prihodnost se lahko začne prav s tem dokumentom, ki izraža evropski interes,« je poudaril Fuccaro. »Gre za zgodovinski trenutek, saj imajo tri občine enak interes na obmejnem območju, ki je zapostavljeno. Odvisni smo drug od drugega, kaninsko pogorje pa je eno najlepših tod naokoli,« pa je ob podpisu pogodbe dejal župan Rezije Sergio Chinese.





Župani so napovedali, da bodo pismo o nameri najprej ponudili v podpis še Naravnemu parku Julijske Predalpe in Triglavskemu narodnemu parku. Posebnosti zgornjega Posočja, Nevejskega sedla, planine Montaž, Reklanske doline in Rezije so namreč vključene v čezmejno ekoregijo Julijske Alpe in Biosferni rezervat Julijske Alpe MAB Unesco.