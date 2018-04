Obnova Ruardove graščine na plečih občine

Jesenice – Občina načrtuje dobra dva milijona evrov vredno prenovo Ruardove graščine na Stari Savi, ki pa jo bo večinoma financirala sama. Čeprav so podlage za razglasitev Stare Save za kulturni spomenik državnega pomena pripravljene, kar bi občini omogočilo kandidiranje za državna sredstva, bo namreč o razglasitvi odločala šele nova vlada.



Območje nekdanje fužine iz 16. stoletja, dopolnjeno s kasnejšimi objekti iz 17., 18. in 19. stoletja (cerkev, Ruardova graščina in Kasarna, kjer so prostori glasbene šole, ter naprave nekdanjih fužin), ima izjemen urbanistični, tehnični, arhitekturni in zgodovinski pomen, na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pravijo na ministrstvu za kulturo. Ker vlada opravlja le tekoče posle, mora odlok o razglasitvi Stare Save za državni spomenik na potrditev počakati do nastopa nove vlade, pravi ministrstvo.



Po oceni občine Jesenice je predvidena vrednost obnove 2,3 milijona evrov, od tega načrtujejo, da bodo 154.000 evrov pridobili od EU in države.