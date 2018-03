Obredni zakol med svobodo vere in zaščito živali

Ali Slovenija z zakonsko prepovedjo zakola živali brez omamljanja krši ustavno pravico do verske svobode slovenskih muslimanov ali pa z njo le zagotavlja višjo raven zaščite dobrobiti živali? To občutljivo vprašanje, ki v predvolilnem času dobiva tudi politični naboj, že dolgo obravnava ustavno sodišče.

Pobudo ustavnosodne presoje 25. člena zakona o zaščiti živali, ki prepoveduje zakol živali brez predhodnega omamljanja tudi za potrebe verskih skupnosti, je 12. junija 2014 vložila Slovenska muslimanska skupnost (SMS), ena od dveh organizacij pripadnikov muslimanske verske manjšine v Sloveniji, potem ko amandma z njenim predlogom za razveljavitev 25. člena ni dobil dovolj velike podpore v parlamentu.

Besedilo ustavne pobude je za SMS spisal doktor pravnih znanosti in izredni profesor na Univerzi na Primorskem Andraž Teršek. V njem trdi, da zakonska sprememba pomeni »neposreden in protiustaven poseg v ustavne svoboščine SMS in slovenskih muslimanov kot verske manjšine«, natančneje krši 7. člen ustave (enakopravnost in svoboda verskih skupnosti) in 41. (svoboda vesti).