Od garaže do pametne tovarne za 12 milijonov evrov

Poljane – Podjetje Polycom je po 33 letih od prvih začetkov v garaži hiše družine Stanonik v Škofji Loki včeraj v Poljanah odprlo novo moderno, pametno in energetsko učinkovito tovarno za izdelavo izdelkov iz plastičnih mas ter izdelavo orodja. Za investicijo, ki bo omogočila nadaljnjo rast podjetja, so namenili 12 milijonov evrov.



Zdaj bodo lahko zadihali s polnimi pljuči in izkoristili vse potenciale zaposlenih, je ob uradni predstavitvi največje investicije v zgodovini podjetja dejal predsednik uprave in solastnik podjetja Iztok Stanonik. Čeprav novi objekt uporablja sodobne tehnologije, pametno tovarno naredijo ljudje, je še dodal Stanonik. Napovedal je, da bodo obseg proizvodnje lahko povečali za do 40 odstotkov. Štiri petine prodajo proizvajalcem avtomobilom, med drugim BMW in Porscheju.



Lani so ustvarili 31 milijonov evrov prihodkov in za štiri milijone evrov presegli načrte. Ob tem so ustvarili 1,9 milijona evrov dobička, pol milijona več, kot so načrtovali. Rast pričakujejo tudi letos: napovedujejo 36 milijonov evrov prihodkov in 2,5 milijona evrov dobička. Z investicijo bodo povečali tudi dodano vrednost na zaposlenega z lanskih 47.000 evrov na 50 tisočakov. Kot je dejal Stanonik, jim bo investicija v pametno tovarno omogočila še strmejšo rast, pri čemer stavijo na razvojni oddelek podjetja, v katerem je 15 zaposlenih, vsi imajo najmanj univerzitetno izobrazbo.



Petnajst štipendistov



Z investicijo so skupaj pridobili 10.000 kvadratnih metrov površin, večji del za proizvodnjo, del za upravo. Za zdaj neizkoriščen del pa jim bo omogočil nadaljnje širitve, s čimer so po Stanonikovih besedah že pripravljeni na prihodnost.



Domel iz Železnikov je svojo dejavnost razširil v Škofji Loki, saj naj bi to z boljšim dostopom do Ljubljane odprlo večji kadrovski bazen. Kljub temu je Iztok Stanonik prepričan, da bodo tudi v Poljane lahko privabili kakovostne kadre; deloma računajo tudi na 15 štipendistov – študentov. V Poljanah je zdaj skupaj 200 zaposlenih (70 pa v obratu v Črnomlju). Letos so zaposlili deset novih delavcev, kadrovskim potrebam bodo do konca leta, ko jih bodo predvidoma zaposlili še 15, poskušali zadostiti tudi s kadri iz Bosne in Hercegovine. Pred kratkim so v Banjaluki opravili razgovore s 60 potencialnimi delavci. Kot je dejal Stanonik, jih je 45 primernih za delo v Polycomu. V prihodnjih dneh jih bodo povabili v Poljane ter opravili preizkuse, od pet do deset pa jih bodo na koncu tudi zaposlili. Zagotovili jim bodo tudi namestitev.