Oder na Dravi: Na Lentu pripravljeni na izhod v sili

Maribor – Manj kot tri mesece pred začetkom največjega slovenskega poletnega festivala Lent na mariborski občini še vedno nimajo zaključene finančne konstrukcije za veliki oder na Dravi. Čeprav je bila odločitev zanj na mestnem svetu sprejeta že junija lani in bi se dela morala začeti že prejšnji mesec, je občina šele pred prazniki objavila razpis za izbiro izvajalca.



»Računamo na veliki oder na Dravi, za vsak primer pa imamo pripravljeno rezervno možnost s prizoriščem na Trgu Leona Štuklja,« ob zamudah pravi Vladimir Rukavina, direktor mariborskega Narodnega doma, organizatorja festivala Lenta, ki se začne 22. junija.

Vladimir Rukavina, direktor mariborskega Narodnega doma. Foto: Tadej Regent/Delo